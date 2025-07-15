Samsunspor, Emre Kılınç ile Sözleşmeyi 2028'e Kadar Uzattı

Samsunspor, Emre Kılınç ile Sözleşmeyi 2028'e Kadar Uzattı
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Samsunspor, tecrübeli kanat oyuncusu Emre Kılınç'ın sözleşmesini 2028 yılına kadar uzattı. Kırmızı-beyazlı ekip, Kılınç ile yeni bir kontrat imzalayarak kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor.

Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, tecrübeli kanat oyuncusu Emre Kılınç'ın sözleşmesini 2028 yılına kadar uzattı.

İki dönem transfer yasağı sonrası kadrosunu yeni isimlerle güçlendiren Samsunspor, iç transferde de hız kesmiyor. Bu sezon Avrupa'da Türkiye'yi temsil edecek Karadeniz temsilcisinde sezon sonu sözleşmesi bitecek Emre Kılınç ile yeni kontrat imzalandı.

Kırmızı-beyazlı ekipten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Sahada terinin son damlasına kadar mücadele eden Emre Kılınç ile sözleşmemizi 2028'e kadar uzattık. Birlikte nice başarılara Emre" ifadeleri kullanıldı.

Emre Kılınç, 2 sezonda Samsunspor formasıyla çıktığı 64 resmi müsabakada 7 gol, 16 asistlik performans sergiledi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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