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Okan Buruk'un gözüne giremeyen Emre Kılınç, Samsunspor'a transfer oldu

Spor Haberleri

Süper Lig'in yeni takımlarından Samsunspor, Galatasaray'ın orta saha oyuncusu Emre Kılınç'ı transfer etti. 28 yaşındaki futbolcu, Karadeniz ekibi ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Transfer çalışmalarına devam eden Samsunspor, Süper Lig devi Galatasaray'ın 28 yaşındaki futbolcusu Emre Kılınç'ı renklerine bağladı.

3 YILLIK SÖZLEŞME İMZALANDI

Galatasaray'ın kadrosunda düşünmediği 28 yaşındaki orta saha oyuncusu Süper Lig'in yeni ekibi ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

GEÇEN SEZONU ANKARAGÜCÜ'NDE TAMAMLADI

Geçtiğimiz yılı MKE Ankaragücü'nde kiralık olarak geçiren Emre Kılınç 2020 yılında bedelsiz olarak Sivasspor'dan Galatasaray'atransfer olmuştu.

Samsunspor, Emre Kılınç'ı kadrosuna kattı

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Spor Editörü Haberler.com - Spor

Emre Kılınç Galatasaray Samsunspor Spor Haberler

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