Okan Buruk'un gözüne giremeyen Emre Kılınç, Samsunspor'a transfer oldu
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Süper Lig'in yeni takımlarından Samsunspor, Galatasaray'ın orta saha oyuncusu Emre Kılınç'ı transfer etti. 28 yaşındaki futbolcu, Karadeniz ekibi ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.
Transfer çalışmalarına devam eden Samsunspor, Süper Lig devi Galatasaray'ın 28 yaşındaki futbolcusu Emre Kılınç'ı renklerine bağladı.
3 YILLIK SÖZLEŞME İMZALANDI
Galatasaray'ın kadrosunda düşünmediği 28 yaşındaki orta saha oyuncusu Süper Lig'in yeni ekibi ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.
GEÇEN SEZONU ANKARAGÜCÜ'NDE TAMAMLADI
Geçtiğimiz yılı MKE Ankaragücü'nde kiralık olarak geçiren Emre Kılınç 2020 yılında bedelsiz olarak Sivasspor'dan Galatasaray'atransfer olmuştu.