Samsunspor, Elayis Tavşan ile 4,5 yıllık sözleşme imzaladı

Samsunspor, İtalya Serie A takımlarından Verona'da forma giyen 24 yaşındaki Türk asıllı Hollandalı kanat oyuncusu Elayis Tavşan ile 4,5 yıllık sözleşme imzaladıklarını sanal medya hesaplarından duyurdu. 2025 - 2026 sezonunda toplamda 19 maçta forma giyen Elayis Tavşan, bu karşılaşmalarda 3 gol 2 asistlik katkıda bulundu.
Kırmızı-beyazlı kulüp sanal medyadan yaptığı açıklamada, "Hoş Geldin Elayis Tavşan. Kulübümüz, Türk asıllı Hollandalı futbolcu Elayis Tavşan ile 4,5 yıllık sözleşme imzalamıştır. Samsunspor ailesine hoş geldin Elayis. Atatürklü armamızla birlikte nice zaferlere" ifadelerini kullandı.