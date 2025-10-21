Haberler

Samsunspor, Dinamo Kiev Maçına Hazır

Samsunspor, Dinamo Kiev Maçına Hazır
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsunspor Kulübü Başkan Vekili Veysel Bilen, UEFA Konferans Ligi'nde Dinamo Kiev ile oynayacakları maçı kazanmanın 12-13 puana ulaşmalarını sağlayabileceğini belirtti. Bilen, takımın son galibiyetinin moral kaynağı olduğunu ve taraftar desteğiyle zorlu maçı kazanmaya hedeflediklerini ifade etti.

Samsunspor Kulübü Başkan Vekili Veysel Bilen, UEFA Konferans Ligi'nin 2. haftasında sahalarında oynayacakları Dinamo Kiev maçını kazanmaları halinde 12-13 puana ulaşmalarının mümkün olacağını belirterek, "Bu da bizi doğrudan ilk 8 takımın içerisine sokar." dedi.

Bilen, Nuri Asan Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, Dinamo Kiev maçı öncesi değerlendirmede bulundu.

Süper Lig'in son haftasında deplasmanda Zecorner Kayserispor'u 3-1 yenerek moral kazandıklarını aktaran Bilen, "Bu galibiyet Dinamo Kiev maçı öncesi hem takımın morali hem de maçla ilgili olarak heyecanımızı bir kat daha yukarı çıkardı. Güzel bir oyunla elde ettiğimiz bu galibiyetin Dinamo Kiev maçı öncesi bize pozitif yansıması oldu. Dinamo Kiev bildiğiniz gibi çok güçlü bir takım. Zorlu bir mücadele olacağını bekliyoruz. Samsunspor olarak yükselen bir performansımız var. Perşembe günü taraftarımızın da desteğiyle zorlu mücadeleye hazırız." ifadelerini kullandı.

Futbolculara güvendiklerinin altını çizen Bilen, "Oyuncularımızın armamızı en iyi şekilde temsil edeceklerine ve ülkemize puan ya da puanlar kazandıracağımıza inanıyoruz. Dinamo Kiev maçını kazanırsak, öyle tahmin ediyorum ki çok rahatlıkla 12-13 puana ulaşmamız mümkün olacak. Bu da bizi doğrudan ilk 8 takımın içerisine sokar. Bu da Samsunspor tarihi açısından takımın Avrupa'da daha çok tanınması, bilinmesi açısından son derece önemli. Biz yönetim, icra kurulu ve teknik ekip olarak bu maçın bilincindeyiz." diye konuştu.

Bilen, kulüp başkanı Yüksel Yıldırım'ın "maça davet" kampanyası başlattığını hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Başkanımız Dinamo Kiev maçıyla ilgili çağrıda bulundu. Samsun Ticaret ve Sanayi Odamızın (STSO) önderliğinde bir 'maça davet kampanyası' başlatıldı. İş dünyasından, sivil toplum örgütlerinden, kamu kuruluşlarından, belediyelerden bu maça daha fazla ilgi göstermelerini, STSO'nun yapmış olduğu bu çağrıya, bu kampanyaya iştirak etmelerini bekliyoruz. Çalışanlarına verecekleri biletlerle stadın dolmasını, o coşkulu ambiyans içinde de Dinamo Kiev'i yenmeyi hedeflediğimizi ifade etmek istiyorum. Çünkü bizim takımımız, taraftar desteğini arkasına aldığı zaman çok daha coşkulu bir oyun tarzını ortaya koyuyor ve farklı bir takım hüviyetine bürünüyor."

Kaynak: AA / İlyas Gün - Spor
Minguzzi davasında karar çıktı: 2 sanığa 24 yıl hapis, 2 sanığa beraat

Minguzzi davasında karar çıktı! İşte katillere verilen ceza
Canlı yayında haykıran anne Minguzzi'nin dudaklarından tek cümle döküldü

Anne Minguzzi'nin tüm Türkiye'ye tek cümlelik bir mesajı var
Netanyahu, Katar ve Türkiye'yi tehdit olarak görüyor

Tehdit olarak gördüğü iki ülke var: Biri Türkiye diğeri ise...
23 yıl sonra ortaya çıktı! Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Ekrem İmamoğlu aynı karede

23 yıl sonra ortaya çıkan kare
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bahçeli tarihi çağrısını yineleyip plaka verdi: 81 Düzce'den sonra 82 KKTC olmalı

Bahçeli tarihi çağrısını yineleyip plaka verdi: 82 burası olmalı
Bodo/Glimt'in yıldızından olay sözler: Daha önce böyle bir şey bizim başımıza gelmedi

Bodo/Glimt'in yıldızından olay sözler
WhatsApp'a milyonlarca kullanıcıyı mest edecek bomba özellik geliyor

WhatsApp'a bomba özellik geliyor! Milyonlarca kullanıcı mest olacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Ali Mahir Başarır'a 250 bin TL'lik tazminat davası

Cumhurbaşkanı Erdoğan harekete geçti! CHP'li Başarır'a çifte şok
Bahçeli tarihi çağrısını yineleyip plaka verdi: 81 Düzce'den sonra 82 KKTC olmalı

Bahçeli tarihi çağrısını yineleyip plaka verdi: 82 burası olmalı
İçinde çocuğun da bulunduğu otomobile vahşice saldırdılar

Hüngür hüngür ağlayan çocuğa da aldırış etmediler
İşte Edremit canisinin en net fotoğrafı! İlk hedefi bakın kimmiş

İşte Edremit canisinin en net fotoğrafı! İlk hedefi bakın kimmiş
Minguzzi ailesinin avukatı: Açık delillere rağmen diğer 2 sanık tahliye edildi, karara itiraz edeceğiz

Minguzzi davasının avukatı karar sonrası harekete geçiyor
Deplasman dönüşü takım otobüsüne saldırdılar, şoförü taşla öldürdüler

Deplasman dönüşü şoförü taşla öldürdüler
Edremit katliamının perde arkası! Vahşetin sebebi ortaya çıktı

Edremit katliamının perde arkası! Vahşetin sebebi ortaya çıktı
Tepkiler çığ gibi! Gündeme bomba gibi düşen Sergen Yalçın paylaşımı

Tepkiler çığ gibi! Gündeme bomba gibi düşen Sergen Yalçın paylaşımı
Minguzzi davasında 'talihsizlik' diyen sanık avukatı salonda aniden düştü

"Ahmet'in talihsizliği" diyen avukat kendini yerde buldu
Rojin Kabaiş'e hakaret eden şahıstan yeni video: Gözümü simsiyah ettiler

Rojin Kabaiş'e hakaret eden şahıstan yeni video
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.