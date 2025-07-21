Samsunspor Derneği'nden Köy Okuluna Destek

Samsunspor Derneği'nden Köy Okuluna Destek
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1965 Samsunspor Derneği, sosyal sorumluluk projesi kapsamında Vezirköprü'deki Sarıdibek Ortaokulu'nu kırmızı-beyaza boyadı. Dernek, köy okullarına destek vermeyi amaçlıyor ve okulun girişine Atatürk'lü arması yerleştirdi.

Samsun'da faaliyet gösteren 1965 Samsunspor Derneği, sosyal sorumluluk projesi kapsamında Vezirköprü ilçesindeki Sarıdibek Ortaokulu'nu kırmızı-beyaza boyadı.

Samsun'un Vezirköprü ilçesine bağlı Sarıdibek Mahallesi'nde bulunan Sarıdibek Ortaokulu, 1965 Samsunspor Derneği üyeleri tarafından gönüllü olarak boyandı. Dernek üyeleri, boyama işlemi öncesinde okulun dış cephesinde yer alan hasarlı bölgeleri onararak ardından dış cepheyi Samsunspor'un renkleri olan kırmızı ve beyaza boyadı. Yapılan çalışmanın ardından okul renkli bir görünüme kavuşurken, girişine ise Atatürk'lü Samsunspor arması yerleştirildi. 1965 Samsunspor Derneği Başkanı Çağdaş Yıldırım, amaçlarının köy okullarına destek sunmak olduğunu belirterek, "Üyelerimizle beraber köy okullarımızı ziyaret etmeyi, ihtiyaçları olan köy okullarına destek vermeyi ve okul boyamayı seviyoruz. Geçtiğimiz yıl Yakakent ve Asarcık ilçelerimizde birer köy okulumuzu boyamıştık. Bu yıl sezon başlamadan, yaz tatilini değerlendirerek bir köy okulumuzu daha boyamak istedik. Okulumuz artık kırmızı-beyaz. Girişinde ise Atatürklü armamız hep var olacak. 'Bu şehrin çocukları Samsunsporludur' mottosuyla hareket ederek köy okullarımıza ulaşmayı önemsiyoruz. Gitmediğimiz köy, girmediğimiz sınıf, dokunmadığımız çocuk kalmayana dek devam edeceğiz" dedi.

Okulun boyanmasının ardından dernek üyeleri, öğrencilerle birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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