Samsunspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü
Trendyol Süper Lig ekibi Samsunspor, teknik direktör Thorsten Fink yönetiminde ısınma, mobilite, şut ve koşu çalışmalarıyla yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, yeni sezon hazırlıklarına devam etti.
Nuri Asan Tesisleri'nde teknik direktör Thorsten Fink yönetimindeki antrenman ısınma hareketleriyle başladı.
Antrenmanda mobilite ve aktivasyon çalışmalarının ardından şut organizasyonları ile koşu çalışması yapıldı.
Kırmızı-beyazlı takım, yarın gerçekleştireceği tek idmanla yeni sezon hazırlıklarına devam edecek.
Kaynak: AA / İlyas Gün