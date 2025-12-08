Samsunspor'dan Musaba açıklaması: 'Futbolcumuz ve ailesi olaydan yara almadan kurtuldu'

Samsunspor, futbolcu Anthony Musaba'nın aracında çıkan yangına ilişkin yaptığı açıklamada, oyuncu ve ailesinin olaydan zarar görmeden kurtulduğunu duyurdu.

Samsunspor'dan yapılan yazılı açıklamada, "İlkadım ilçesi Ankara Bulvarı'nda, futbolcumuz Anthony Musaba'nın kullandığı kiralık araçta yangın meydana gelmiştir. İtfaiye ekiplerince kısa sürede söndürülen yangında araçta hasar oluşmuş, futbolcumuz ve ailesi olaydan yara almadan kurtulmuştur. Oyuncumuza geçmiş olsun" denildi. - SAMSUN