Samsunspor'dan Giresun'daki Saldırıyla İlgili Açıklama

Samsunspor Kulübü, Giresun'da yaşanan menfur saldırıya ilişkin yeni açıklama yaptı. Kulüp, resmi makamlardan ve taraftarlardan edinilen bilgilere dayanarak, olayın Trabzonspor ile oynanacak müsabaka ve iki kulüp arasındaki barışçıl rekabetle hiçbir ilgisinin bulunmadığını vurguladı.

Kulübün açıklamasında, "Resmi makamlardan ve taraftarlarımızdan alınan bilgiler doğrultusunda, yaşanan menfur saldırının Trabzonspor ile oynayacağımız müsabaka ve barış ile dostluk içinde yürüttüğümüz rekabetle herhangi bir ilgisi bulunmamaktadır" ifadelerine yer verildi. - SAMSUN