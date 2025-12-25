Samsunspor'dan Fenerbahçe ile anlaşan Anthony Musaba'ya olay sözler

Fenerbahçe ile anlaşmaya vardığı iddia edilen Anthony Musaba ile ilgili Samsunspor'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Karadeniz ekibi, Hollandalı futbolcunun FIFA talimatlarını ihlal ettiğini belirterek disiplin sürecinin başlatıldığını duyurdu.

KULÜP FİİLEN İLİŞKİSİNİ KESTİ

Samsunspor tarafından yapılan açıklamada, Musaba'nın transfer haberlerinin ardından kulüple olan ilişkisini fiilen kestiği belirtildi. Kulüp, oyuncunun izinsiz şekilde antrenmana katılmadığını ve maç kadrosuna girmeyi reddettiğini ifade etti.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Futbolcumuz Anthony Musaba, görsel ve sosyal medyada yer alan transfer haberlerinin ardından kulübümüzle olan ilişkisini fiilen kesmiştir.

Futbolcumuz Anthony Musaba, kulübümüzden herhangi bir izin almadan dünkü antrenmana katılmamış; ayrıca Teknik Direktörümüzün kararı doğrultusunda dünkü müsabakada görev alması planlanmasına rağmen, maç kadrosuna dahil olmayı reddetmiştir.

Bu kapsamda, futbolcumuz Anthony Musaba tarafından gerçekleştirilen tüm disiplin ihlalleri kulübümüz tarafından resmi olarak kayıt altına alınmıştır.

FIFA talimatları gereği, kulübümüzle yürürlükte sözleşmesi bulunan futbolcumuz Anthony Musaba, kulübümüzün yazılı izni olmadan başka kulüplerle görüşemez. Aynı şekilde, hiçbir kulüp de kulübümüzün izni olmadan futbolcularımızla temas kuramaz.

Mevcut sözleşmesini ve FIFA kurallarını açık şekilde ihlal eden futbolcumuz Anthony Musaba hakkında, kulübümüz tarafından gerekli disiplin süreci başlatılmıştır."

THOMAS REIS: AÇIKÇA SAYGISIZCAYDI

Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis de Eyüpspor maçı sonrası konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Musaba'nın son haftalardaki tavırlarının kendisini hayal kırıklığına uğrattığını söyleyen Reis, oyuncuyla bir görüşme yaptığını ve kadroda olmak istemediğini kendisine ilettiğini açıkladı.

Reis, "Bugün kendisiyle bir toplantı yaptım… kadroda olup olmak isteyip istemediğini sordum. Bana kadroda olmak istemediğini söyledi" ifadelerini kullandı.

"TOPLANMA TARİHİNDE GELMEK ZORUNDA"

Reis ayrıca takıma 31 Aralık'a kadar izin vereceklerini ve daha sonra yeniden toplanacaklarını belirterek Musaba'nın da bu buluşmaya katılmak zorunda olduğunu söyledi. Alman teknik adam, "Eğer gelmezse kulüp bu anlamda bir aksiyon almak zorunda kalacak" dedi.