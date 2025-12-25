Haberler

Samsunspor'dan Fenerbahçe ile anlaşan Anthony Musaba'ya olay sözler

Samsunspor'dan Fenerbahçe ile anlaşan Anthony Musaba'ya olay sözler
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsunspor, Fenerbahçe ile anlaşmaya vardığı öne sürülen Anthony Musaba'nın izinsiz antrenmana katılmadığını ve maç kadrosuna girmeyi reddettiğini açıkladı. Kulüp, Musaba'nın FIFA kurallarını ihlal ettiğini belirterek disiplin süreci başlattı.

  • Samsunspor, Anthony Musaba'nın FIFA talimatlarını ihlal ettiğini belirterek disiplin sürecini başlattı.
  • Anthony Musaba, Samsunspor'dan izin almadan antrenmana katılmadı ve maç kadrosuna girmeyi reddetti.
  • Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, Anthony Musaba'nın takım kadrosunda olmak istemediğini ilettiğini açıkladı.

Fenerbahçe ile anlaşmaya vardığı iddia edilen Anthony Musaba ile ilgili Samsunspor'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Karadeniz ekibi, Hollandalı futbolcunun FIFA talimatlarını ihlal ettiğini belirterek disiplin sürecinin başlatıldığını duyurdu.

KULÜP FİİLEN İLİŞKİSİNİ KESTİ

Samsunspor tarafından yapılan açıklamada, Musaba'nın transfer haberlerinin ardından kulüple olan ilişkisini fiilen kestiği belirtildi. Kulüp, oyuncunun izinsiz şekilde antrenmana katılmadığını ve maç kadrosuna girmeyi reddettiğini ifade etti.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Futbolcumuz Anthony Musaba, görsel ve sosyal medyada yer alan transfer haberlerinin ardından kulübümüzle olan ilişkisini fiilen kesmiştir.

Futbolcumuz Anthony Musaba, kulübümüzden herhangi bir izin almadan dünkü antrenmana katılmamış; ayrıca Teknik Direktörümüzün kararı doğrultusunda dünkü müsabakada görev alması planlanmasına rağmen, maç kadrosuna dahil olmayı reddetmiştir.

Bu kapsamda, futbolcumuz Anthony Musaba tarafından gerçekleştirilen tüm disiplin ihlalleri kulübümüz tarafından resmi olarak kayıt altına alınmıştır.

FIFA talimatları gereği, kulübümüzle yürürlükte sözleşmesi bulunan futbolcumuz Anthony Musaba, kulübümüzün yazılı izni olmadan başka kulüplerle görüşemez. Aynı şekilde, hiçbir kulüp de kulübümüzün izni olmadan futbolcularımızla temas kuramaz.

Mevcut sözleşmesini ve FIFA kurallarını açık şekilde ihlal eden futbolcumuz Anthony Musaba hakkında, kulübümüz tarafından gerekli disiplin süreci başlatılmıştır."

THOMAS REIS: AÇIKÇA SAYGISIZCAYDI

Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis de Eyüpspor maçı sonrası konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Musaba'nın son haftalardaki tavırlarının kendisini hayal kırıklığına uğrattığını söyleyen Reis, oyuncuyla bir görüşme yaptığını ve kadroda olmak istemediğini kendisine ilettiğini açıkladı.

Reis, "Bugün kendisiyle bir toplantı yaptım… kadroda olup olmak isteyip istemediğini sordum. Bana kadroda olmak istemediğini söyledi" ifadelerini kullandı.

"TOPLANMA TARİHİNDE GELMEK ZORUNDA"

Reis ayrıca takıma 31 Aralık'a kadar izin vereceklerini ve daha sonra yeniden toplanacaklarını belirterek Musaba'nın da bu buluşmaya katılmak zorunda olduğunu söyledi. Alman teknik adam, "Eğer gelmezse kulüp bu anlamda bir aksiyon almak zorunda kalacak" dedi.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
Sadettin Saran ifade veriyor! Yönetici ve taraftarlar adliyeye akın etti

Saran ifade veriyor! Yönetici ve taraftarlar adliyeye akın etti
Futbolda yeni deprem! Biri üst düzey 4 isim gözaltına alındı

Futbolda yeni deprem! Biri üst düzey 4 isim gözaltına alındı
Yüz binlerce kişiye güzel haber! Bugün tüm borçlarınız silindi

Yüz binlerce kişiye güzel haber! Bugün tüm borçlarınız silindi
Ankara'da düşen uçağın pilotunun son cümlesi: Arıza çok büyük

Ankara'da düşen uçağın pilotunun son cümlesi bu olmuş
Haberler.com
500

Yorumlar (2)

Haber Yorumlarımk6ttqs425:

Samsunspor çok cirkeflesti.Fenerbahceye karşı inanılmaz bir nefret icindeler.Fener tek başına hükümet ve ciğer takımlarla savaşıyor inanilmaz

Yorum Beğen18
Yorum Beğenme15
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSerdar Noyan:

Fenerbahçe de iki laf etsene kulübünden habersiz futbolcusuyla görüşüp anlaşan Fenerbahçe’de bir lafın olmayacak mı Roberttt

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Zıpkınla balık avına çıkan emekli askeri savcı feci şekilde hayatını kaybetti

Balık avına çıkan emekli askeri savcı feci şekilde hayatını kaybetti
Mahsur kaldığı dağdan 4 gün sonra kurtarıldı: Yıldızlara bakacaktım, canım sıkılmıştı

Drona bu hareketi yaptı, beklediği yardım eli 4 gün sonra uzandı
Türkiye'de de yok satan araçta hayati risk! 179 bin otomobil inceleniyor

Türkiye'de yok satan araçta hayati risk! 179 bin otomobil inceleniyor
Piyangodan kazandığı 580 milyon lirayı yiyince çöpçülüğe geri döndü

Piyangodan kazandığı 580 milyon TL'yi yiyince çöpçülüğe geri döndü
93 yaşındaki Mehmet amcadan duygulandıran hareket! Son birikimini bakın nereye bağışladı

Mehmet amcadan örnek hareket! Son birikimini bakın nereye bağışladı
Zıpkınla balık avına çıkan emekli askeri savcı feci şekilde hayatını kaybetti

Balık avına çıkan emekli askeri savcı feci şekilde hayatını kaybetti
Mahsur kaldığı dağdan 4 gün sonra kurtarıldı: Yıldızlara bakacaktım, canım sıkılmıştı

Drona bu hareketi yaptı, beklediği yardım eli 4 gün sonra uzandı
Hücrede ölü bulunmuştu! Epstein 18 gün önce öldürülmeye çalışılmış

Çocuk istismarcısı hapiste öldürüldü mü? Dosyaya giren bomba detay