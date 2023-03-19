Samsunspor'dan çılgın seri! 11 yıllık Süper Lig hasretini bitirmeye yürüyorlar

Son olarak deplasmanda Gençlerbirliği'ni 1-0 mağlup eden 1. Lig ekibi Samsunspor, yenilmezlik serisini 17 maça çıkardı. Liderlik koltuğunda oturan Karadeniz ekibi, bu sezon 11 yıllık Süper Lig hasretine son vermek istiyor.

17 maçlık galibiyet serisi yakalayan Samsunspor, adım adım Süper Lig'e yürüyor. Kırmızı-beyazlı ekip, 17 maçlık seride 12 galibiyet ve 5 beraberlik alarak 41 puan topladı.

LİGİN EN AZ KAYBEDEN TAKIMI

Bu sezonki son yenilgisini 15 Ekim 2022'de deplasmanda Altınordu'ya karşı 2-1'lik skorla alan Karadeniz ekibi, 2 mağlubiyetle ligin en az kaybeden takımı konumunda bulunuyor.

EN FAZLA GOLÜ SAMSUNSPOR ATTI

Rakip filelere gönderdiği 46 golle ligin en fazla gol atan takımı olan Samsunspor, kalesinde ise 19 gol gördü. Samsunspor'da forvetler Gaetan Laura, Douglas Tangue ve Ahmet Sağat, takımlarının attığı gollerin 25'ine imza attı.

11 YILLIK HASRETE SON VERMEK İSTİYORLAR

Spor Toto 1. Lig'de yaptığı son 17 maçı kaybetmeyen Yılport Samsunspor, bu karşılaşmaların 12'sinde sahadan galibiyetle ayrıldı. Ligde 26 maçta 15 galibiyet, 9 beraberlik ve 2 yenilgi ile 54 puan toplayan kırmızı-beyazlı ekip birinci sırada yer alıyor. Süper Lig'den 2011-2012 sezonu sonunda düşen Samsunspor, bu sezon 11 yıllık Süper Lig hasretine son vermek istiyor.