Samsunsporlu futbolcu Van Drongelen'den Beşiktaş maçı açıklaması Açıklaması

Samsunsporlu futbolcu Van Drongelen'den Beşiktaş maçı açıklaması

Samsunspor'un Hollandalı savunma oyuncusu Rick Van Drongelen, Beşiktaş ile yapacakları maçta galibiyet hedeflediklerini belirtti ve yeni teknik direktörleri Thorsten Fink ile gelişim gösterdiklerini vurguladı.

Samsunspor'un Hollandalı savunma oyuncusu Rick Van Drongelen, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında 19 Nisan Pazar günü Beşiktaş ile yapacakları maçta galibiyeti hedeflediklerini söyledi.

Hollandalı futbolcu, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ligin son 5 haftasında oynanacakları maçtan iyi sonuçlar almak istediklerini belirterek, "Bu sürece Beşiktaş ile başlayacağız. Beşiktaş karşılaşmasını evimizde oynayacağız ve bu bizim için önemli bir avantaj. Yeni teknik direktörümüz Thorsten Fink ile gelişmeye devam ediyoruz. Hocamızın yeni sistemini takıma adapte ediyoruz." dedi.

Van Drongelen, Samsunspor'un her karşılaşmaya kazanmak için çıktığını vurgulayarak, "Beşiktaş maçını da sahamızda oynayacağız. Hedefimiz kazanmak." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / İlyas Gün
Kahramanmaraş'ta okula saldırı: 4 ölü, 20 yaralı

Bir okul saldırısı da Maraş'ta! Ölü ve yaralılar var
Altın fiyatlarında 4 hafta sonra bir ilk

Altında 4 hafta sonra bir ilk
'Sıkıldım' diyerek eşinden boşanan Hanife, yeni sevgilisiyle fotoğraf paylaştı

"Sıkıldım" diyerek boşanmıştı, yeni sevgilisiyle fotoğraf paylaştı
Markette infial yaratan görüntü! Savunması olaydan daha skandal

Markette infial yaratan görüntü! Savunması olaydan daha skandal
Antalya'da sıcak havayı gören Rus turistler plajlara akın etti

Görüntü bugün kaydedildi
Altın fiyatlarında 4 hafta sonra bir ilk

Altında 4 hafta sonra bir ilk
Gülistan Doku'nun ablası kardeşinin neden öldürüldüğünü açıkladı

Gülistan bu yüzden mi öldürüldü? Abla bu iddiayı ilk kez dile getirdi
Elif Karaarslan’ın ifadesi ortaya çıktı! Müstehcenlik sözleri şoke etti

Eski hakemin ifadesi ortaya çıktı! Müstehcenlik sözleri şoke etti