Samsunspor'da Teknik Direktör Arayışları Başladı

SAMSUN (İHA) – Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu ile yollarını ayıran Samsunspor'da yeni teknik direktör arayışları başladı. Samsunspor Başkanvekili Veysel Bilen, "Yeni hocanın Gaziantep FK maçına yetişmesi zor gözüküyor. Başkanımız ve bizim temennimiz o ki Rizespor maçına yeni hoca ile giderek milli araya orada alınacak puan ve puanlarla moralli bir biçimde girmektir" dedi.

Trendyol Süper Lig'in ilk 5 haftasında 1 puan toplayarak sonuncu sırada yer alan Samsunspor'da Hüseyin Eroğlu ile yollar ayrıldı. Gerçekleşen ayrılık sonrası Samsunspor Başkan Vekili Veysel Bilen ile Samsunspor İcra Kurulu Üyeleri Soner Soykan ve Suat Çakır, Nuri Asan Tesisleri'nde basın mensuplarıyla bir araya gelerek açıklama yaptı. Teknik direktör Hüseyin Eroğlu'nun ayrılığı ile ilgili konuşan başkan vekili Veysel Bilen, "11 yıl aradan sonra çıktığımız Süper Lig'de sezona başlarken koyduğumuz hedef doğrultusunda hedefimizden uzaklaşmamak adına, her iki tarafında ortak aldığı karar doğrultusunda bu ayrılığı gerçekleştirmiş olduk. İlk 5- 6 hafta geçerek bizim puan olarak geri düşmemiz nedeniyle bir şekilde karar alınması, bu kan değişikliği ile yeni bir heyecan oluşturulması ve oluşturulacak bu heyecanla takımın aldığı kötü sonuçların önüne geçmeyi amaçlayarak aldığımız bu kararı hayata geçirmiş olduk. Yapılan bu değişiklikten sonra 'şu hoca geliyor' 'şununla görüşülüyor' gibi söylemler var. Şu net söyleyeyim ki; Hüseyin hoca ile ilgili ayrılma kararı verene kadar asla kimseyle bir görüşme olmadı. Bu konudaki tasarruf ve yetki sayın Başkanımız Yüksel Yıldırım'ın uhdesindedir" şeklinde konuştu.

"Bizim için lig Gaziantep FK maçı ile başlıyor"

Yeni teknik direktör söylemleri ile ilgili basın mensuplarının sorularını cevaplayan Veysel Bilen, "Bu sene sanki lig yeni başlıyormuş gibi dünü bıraktık. Bizim için lig Gaziantep FK maçı ile başlıyor. Bütün yapılan transferlerde başkanımızın ne kadar payı varsa bizlerinde, hocanın da o kadar payı vardır. Hepimizin bilgisi dahilindedir. Bu bir kan değişikliğidir. Buna ihtiyacımız vardı. Bu kan değişikliğini istişare ederek, içimize sindirilerek hocamızın da görüşlerini ve değerlendirmelerini alarak karar verdik. Bunu başarıya atacağımız ilk adım olarak değerlendirin. Başkanımızın kafasında bugünden başlayarak Samsunspor'a A klasman, süper lig tecrübesi olan, kurduğumuz takımı daha yukarlara çekecek, camiayı toparlayacak, sporcular üstünde teknik, taktik bir formasyon üstlenecek bir hoca tipi var. Buna baktığın zamanda kendisi de ifade ediyor, Türkiye'de baktığınız zaman ilk akla gelen isimler var. Bunları sizlerde bilince, İstanbul'da arkadaşlarınız da varsa Aykut Kocaman deniliyor, Sergen Yalçın deniliyor, yok Abdullah Avcı deniliyor, arkasına Emre Belözoğlu, Rıza Çalımbay deniliyor. Baktığınız zaman bunu ön görmek çok uzak değildir. Başkanımız aradığı tipte bir tipleme çizdiğimiz zaman bakıyorsun bu şartlara uyan içerde böyle hocalar var. Başkanımız her zaman söylüyor; yabancı hoca da olabilir. Yabancı hoca olursa Türkiye'yi bilen bir hoca olmasını istiyor. Birinci tercihimiz bu kategori içerisinde bir hoca olmasıdır. Olmazsa tabi şartları zorlayarak yurt dışından gelmesidir. Yeni hocanın Gaziantep FK maçına yetişmesi zor gözüküyor. Başkanımız ve bizim temennimiz o ki Rizespor maçına yeni hoca ile giderek milli araya orada alınacak puan ve puanlarla moralli bir biçimde girmektir" diye konuştu. - SAMSUN