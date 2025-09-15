Haberler

Samsunspor'da Kaptan Zeki Yavru'nun Sakatlığı Takipte

Samsunspor'da Kaptan Zeki Yavru'nun Sakatlığı Takipte
Güncelleme:
Samsunspor Başkan Vekili Veysel Bilen, kaptan Zeki Yavru'nun sakatlık durumunu değerlendirdi ve Kasımpaşa maçına yetiştirmeye çalışıldığını açıkladı. Ayrıca, alınan mağlubiyetin üzüntüsünü dile getirdi.

Samsunspor Başkan Vekili Veysel Bilen, Süper Lig'in 5'inci haftasında kendi evlerinde oynadıkları Hesap.com Antalyaspor karşılaşması ve takım kaptanı Zeki Yavru'nun sakatlık durumu hakkında Demirören Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulundu.

Kendi sahalarında alınan Hesap.com Antalyaspor mağlubiyetinden dolayı çok üzgün olduklarını belirten Veysel Bilen, "Hafta sonu ise evimizde hiç beklemediğimiz bir mağlubiyet aldık. Bu sonuç hem bizi hem de camiamızı çok üzdü. Futbolun doğasında bu tür sonuçlar var ama yine de evimizde kaybetmek bizim için kabul edilmesi zor bir durum. Lig uzun bir maraton, her maç ayrı bir mücadele gerektiriyor. Biz de böyle bir sonuç yaşamak istemezdik. Taraftarlarımızdan, bizi her koşulda destekleyen camiamızdan özür diliyoruz" diye konuştu.

'ZEKİ, BİR AN ÖNCE TAKIMA KATILMAK İSTİYOR'

Kaptan Zeki Yavru'nun bu takım için çok önemli bir karakter olduğunu söyleyen Bilen, "Zeki'nin durumunu doktorlarımız ve sağlık ekibimiz yakından takip ediyor. Kasımpaşa maçına yetiştirmeye çalışıyorlar, eğer hazır hale gelmezse Karagümrük karşılaşmasında sahada olabileceğini belirtiyorlar. Zeki de bu süreçte çok istekli, bir an önce takıma dönmek istiyor ve arkadaşlarını yalnız bırakmak istemiyor. Onun bu isteği ve kararlılığı bizi de sevindiriyor" ifadelerini kullandı.

'ALINAN MAĞLUBİYET İÇİN HİÇBİR BAHANE ÖNE SÜREMEYİZ'

Sahada istedikleri oyunu yansıtamadıklarını belirten Bilen, "Aslında bizim alışageldiğimiz oyun temposunun dışında bir maç oynadık. Sahada istediğimiz oyunu yansıtamadık. Puan kaybımıza sebep olan birçok faktör sayılabilir ama hiçbirini bahane olarak öne süremeyiz. Sonuçta Samsunspor evinde çok değerli 3 puan kaybetti. Bu kayıp bizi üzse de önümüze bakmak zorundayız. Önümüzdeki haftalarda bu hataları telafi edecek güce sahibiz. Taraftarlarımızın da desteğiyle yeniden çıkışa geçeceğimize inanıyoruz" dedi.

