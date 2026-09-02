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Samsunspor'da Fatih Kaya'dan sakatlık haberi

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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor'da forvet oyuncusu Fatih Kaya'nın sol kasığında 2. derece kas yaralanması tespit edildi.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor'da forvet oyuncusu Fatih Kaya'nın sol kasığında 2. derece kas yaralanması tespit edildi.

Kırmızı-beyazlı kulübün açıklamasında, Fenerbahçe karşılaşmasında sakatlanarak oyundan çıkan Fatih Kaya'nın radyolojik tetkiklerinin gerçekleştirildiği belirtildi.

Muayene ve tetkikler sonucunda oyuncunun sol kasık bölgesindeki uzun kasında 2. derece kas yaralanması tespit edildiği ve tedavisine başlandığı bildirildi.

Kaynak: AA
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