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Carlo Holse, ABD ekibi St. Louis City'ye transfer oldu

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Samsunspor, futbolcu Carlo Holse'nin ABD ekibi St. Louis City'ye transfer olduğunu açıkladı. Kulüp, Holse'nin üç sezon boyunca gösterdiği performans ve bıraktığı anılar için teşekkür ederek yolunun açık olmasını diledi.

Samsunspor'da futbolcu Carlo Holse, ABD ekibi St. Louis City'ye transfer oldu.

Kırmızı-beyazlı kulübün açıklamasında, Holse'nin Atatürklü Arma'yı her zaman gururla temsil ettiği belirtildi.

Holse'nin üç sezon boyunca goller ve asistlerin yanında büyük anılar da bıraktığı aktarılan açıklamada, "Kritik anlarda sorumluluk aldın, Avrupa sahnesinde gösterdiğin performansla UEFA Konferans Ligi'nin en çok asist yapan oyuncuları arasına adını yazdırdın, ailemizin unutulmaz isimlerinden biri oldun. Mücadelen, karakterin ve duruşunla Büyük Samsunspor Taraftarı'nın gönlünde her zaman özel bir yerin olacak. Birlikte yaşadığımız unutulmaz anılar için teşekkür ederiz, Carlo. İyi ki yollarımız kesişti. Yolun açık olsun." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA
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