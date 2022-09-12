Samsunspor'da Bayram Bektaş ile yollar ayrıldı
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Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor, teknik direktör Bayram Bektaş ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesini feshetti.
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor, teknik direktör Bayram Bektaş ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesini feshetti.
Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Samsunspor Yönetim Kurulunun bugün teknik direktör Bayram Bektaş ile toplantı yaptığı belirtildi.
Açıklamada, toplantı sonrasında Bektaş ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığı kaydedildi.