Samsunspor'da Bayram Bektaş dönemi - Haberler

Samsunspor'da Bayram Bektaş dönemi
Demirören Haber Ajansı - Gökhan İçkilli - Spor
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Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor, teknik direktör Bayram Bektaş ile 1+1 yıllığına anlaştığını açıkladı.
Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor, teknik direktör Bayram Bektaş ile 1+1 yıllığına anlaştığını açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Teknik Direktörlük konusunda Bayram Bektaş ile yaptığı görüşmeler sonucu 1+1 yıllık anlaşma sağlamıştır. Teknik Direktörümüz Bayram Bektaş'ın imza töreni, 8 Haziran Çarşamba saat 14.00'de Nuri Asan Tesislerimizde gerçekleşecektir" denildi.
Demirören Haber Ajansı / Gökhan İçkilli - Spor