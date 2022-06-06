Samsunspor'da Bayram Bektaş dönemi - Haberler

Samsunspor'da Bayram Bektaş dönemi Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor, teknik direktör Bayram Bektaş ile 1+1 yıllığına anlaştığını açıkladı. Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor, teknik direktör Bayram Bektaş ile 1+1 yıllığına anlaştığını açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Teknik Direktörlük konusunda Bayram Bektaş ile yaptığı görüşmeler sonucu 1+1 yıllık anlaşma sağlamıştır. Teknik Direktörümüz Bayram Bektaş'ın imza töreni, 8 Haziran Çarşamba saat 14.00'de Nuri Asan Tesislerimizde gerçekleşecektir" denildi. Demirören Haber Ajansı / Gökhan İçkilli - Spor Bayram Bektaş Samsunspor Spor Haberler

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