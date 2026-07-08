Samsunspor, Cédric Cattenoy ile vedalaştı

Samsunspor Futbol Akademisi'nde Ocak 2025'ten bu yana Akademi Koordinatörü olarak görev yapan Cédric Cattenoy ile yollar ayrıldı.

Görev süresi boyunca akademinin kurumsal yapılanmasına önemli katkılar sağlayan Cattenoy; genç oyuncuların gelişimine yönelik çalışmaları, futbol eğitim modelinin güçlendirilmesi ve altyapı organizasyonunun geliştirilmesi adına yürüttüğü projelerle Samsunspor'un geleceğine değer katan çalışmalara imza attı. Bilgi ve tecrübesini büyük bir özveriyle paylaşan Cédric Cattenoy'a, kulübe sunduğu emek ve katkılarından dolayı teşekkür edildi.

Samsunspor yönetimi, düzenlenen veda programında Cattenoy'a plaket takdim ederek hizmetleri için teşekkürlerini iletti. Kulüp, Cédric Cattenoy'a kariyerinin bundan sonraki döneminde sağlık, mutluluk ve başarı dileklerinde bulundu. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı