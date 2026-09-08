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Samsunspor, Çorum FK maçının hazırlıklarına başladı

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Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında 12 Eylül Cumartesi günü sahasında Arca Çorum FK ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında 12 Eylül Cumartesi günü sahasında Arca Çorum FK ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Nuri Asan Tesisleri'nde teknik direktör Thorsten Fink yönetimindeki antrenman, 1 saat 25 dakika sürdü.

Isınma koşusu, kısa ve uzun pas çalışmasıyla başlayan idman, çift kale maçla sona erdi.

Sakatlıkları süren Fatih Kaya, Afonso Sousa, Tanguy Coulibaly, Oskar Ohlenschlaeger ve Jaures Assoumou, idmanda yer almadı.

Kırmızı-beyazlı takım, Arca Çorum FK karşılaşmasının hazırlıklarına yarın gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek.

Kaynak: AA
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