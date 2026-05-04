Samsunspor Çim Topu Takımı uluslararası arenada göz doldurdu

Samsunspor Çim Topu Takımı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde(KKTC) düzenlenen Uluslararası Çim Topu Şampiyonası'nda dikkat çeken bir performans sergiledi.

30 Nisan-3 Mayıs tarihleri arasında KKTC'nin Girne kentinde düzenlenen Uluslararası Çim Topu Şampiyonası sona erdi. Farklı ülkelerden çok sayıda sporcunun katıldığı organizasyon, dört gün boyunca büyük çekişmeye sahne oldu.

Turnuvada Samsun'u temsil eden Samsunspor Çim Topu Takımı, elde ettiği derecelerle adından söz ettirdi. Erkekler çiftler kategorisinde Samsunspor sporcusu Görkem Duran ile İstanbul'dan Birkan Türlek şampiyonluğa ulaşarak önemli bir başarıya imza attı.

Kadınlar kategorisinde ise Samsunspor'dan Melek Ünlü'nün, İzmir'den Rahşan Akar ve Mersin'den Ayşenur Barış ile oluşturduğu takım zirvede yer aldı. Ayrıca Elif Güney ile Melike Şahin çifti kadınlar kategorisinde üçüncülük elde ederken, Melek Ünlü ile Rahşan Akar ikilisi aynı kategoride ikincilik kürsüsüne çıktı.

Takımın başarısında büyük pay sahibi olan Beden Eğitimi Öğretmeni ve Bocce Milli Takım Antrenörü Gökhan Bozdemir, turnuva sonrası yaptığı açıklamada yoğun bir hazırlık süreci geçirdiklerini belirterek, sporcularının hem Samsun'u hem de Türkiye'yi en iyi şekilde temsil ettiğini vurguladı.

Bozdemir, organizasyonun Avrupa ve Dünya Çim Topu Şampiyonaları öncesinde önemli bir hazırlık niteliği taşıdığını ifade ederek, hedeflerinin uluslararası arenada altın madalya kazanmak olduğunu dile getirdi.

Ayrıca organizasyonun düzenlenmesinde emeği geçen Türkiye Çim Topu Sorumlusu Özkan Akar ve katkı sağlayan herkese teşekkür eden Bozdemir, başarıların artarak süreceğine inandığını sözlerine ekledi. - SAMSUN

