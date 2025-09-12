Haberler

Samsunspor, Cherif Ndiaye ile Anlaştı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig takımlarından Samsunspor, 29 yaşındaki Senegalli forvet Cherif Ndiaye ile 4 yıllık sözleşme imzaladı. Ndiaye, son olarak Kızılyıldız takımında 89 maçta 40 gol attı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, 29 yaşındaki Senegalli forvet oyuncusu Cherif Ndiaye'yi renklerine kattı.

Kırmızı-beyazlı kulübün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, Cherif Ndiaye ile 4 yıllık sözleşme imzaladığı duyuruldu.

Açıklamada, "4 yıllık sözleşmeye imza atan yeni golcümüzle birlikte yazacağımız zaferler için hazırız." ifadesi kullanıldı.

Son olarak Sırbistan'ın Kızılyıldız takımında forma giyen 29 yaşındaki Cherif Ndiaye, takımı ile çıktığı 89 maçta 40 gol atma başarısı gösterdi.

Kaynak: AA / İlyas Gün - Spor
Ameliyathanede skandal: Hemşire ile ilişkiye giren doktor, meslektaşına yakalandı

Hemşire ile ilişkiye giren doktor, meslektaşına yakalandı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Maaşlarda kesintiye gidilecek! İşte milyonlarca çalışanı ilgilendiren TES sisteminin detayları

İşte milyonlarca çalışanı ilgilendiren yeni sistemin detayları
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.