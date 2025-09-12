Samsunspor, Cherif Ndiaye ile Anlaştı
Trendyol Süper Lig takımlarından Samsunspor, 29 yaşındaki Senegalli forvet Cherif Ndiaye ile 4 yıllık sözleşme imzaladı. Ndiaye, son olarak Kızılyıldız takımında 89 maçta 40 gol attı.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, 29 yaşındaki Senegalli forvet oyuncusu Cherif Ndiaye'yi renklerine kattı.
Kırmızı-beyazlı kulübün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, Cherif Ndiaye ile 4 yıllık sözleşme imzaladığı duyuruldu.
Açıklamada, "4 yıllık sözleşmeye imza atan yeni golcümüzle birlikte yazacağımız zaferler için hazırız." ifadesi kullanıldı.
Son olarak Sırbistan'ın Kızılyıldız takımında forma giyen 29 yaşındaki Cherif Ndiaye, takımı ile çıktığı 89 maçta 40 gol atma başarısı gösterdi.