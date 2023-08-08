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Samsunspor, Burak Kapacak için Fenerbahçe'nin kapısını çaldı

Spor Haberleri

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Samsunspor, Fenerbahçe forması giyen Burak Kapacak'ı renklerine bağlamak için harekete geçti. Karadeniz ekibi, 23 yaşındaki futbolcuyu kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor.

Geçen sezonu Fatih Karagümrük'te kiralık olarak geçiren Fenerbahçeli futbolcu Burak Kapacak, yeni sezonda Samsunspor'un yolunu tutabilir.

KİRALIK TEKLİFİ YAPILACAK

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe forması giyen Burak Kapacak'a Süper Lig'in yeni ekibi Samsunspor talip oldu. Karadeniz ekibi, 23 yaşındaki futbolcuyu kiralık olarak kadrosuna katmayı hedefliyor.

FENERBAHÇE'YE BURSASPOR'DAN GİTMİŞTİ

2021 yazında Bursaspor'dan 1.35 milyon euroya Fenerbahçe'ye transfer olan Burak Kapacak, sağ ve sol bek olarak görev yapabiliyor.

Samsunspor, Burak Kapacak için Fenerbahçe'nin kapısını çaldı

Haberler.com - Spor

Burak Kapacak Samsunspor Fenerbahçe Spor Haberler

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