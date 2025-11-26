Haberler

Samsunspor, Breidablik Maçına Hazır

Güncelleme:
UEFA Konferans Ligi 4. haftasında İzlanda'nın Breidablik takımıyla karşılaşacak olan Samsunspor, antrenmanını tamamladı. Teknik direktör Thomas Reis yönetimindeki takımda bazı oyuncuların sakatlıkları devam ediyor.

UEFA Konferans Ligi'nin 4. haftasında İzlanda temsilcisi Breidablik'e yarın konuk olacak Samsunspor, müsabakanın hazırlıklarını tamamladı.

Lougardalsvöllur Stadı'nda teknik direktör Thomas Reis yönetimindeki antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirildi.

Isınma koşuları ve koordinasyon çalışması yapan futbolcular, antrenmanın basına kapalı bölümünde maçın taktiği üzerine çalıştı.

Antrenmana Konferans Ligi'ne kadro bildiriminden sonra transfer edilen Cherif Ndiaye ve Eyüp Aydın, sakatlıkları devam eden Olivier Ntcham, Tanguy Coulibaly, Afonso Sousa ve Lubomir Satka ile Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından 45 gün hak mahrumiyeti cezası olan Celil Yüksel katılmadı.

Breidablik-Samsunspor maçı, yarın TSİ 23.00'da başlayacak.

Kaynak: AA / İlyas Gün - Spor
Kaynak: AA / İlyas Gün - Spor
