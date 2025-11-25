Haberler

Samsunspor, Breidablik Maçına Hazır

Samsunspor, Breidablik Maçına Hazır
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsunspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Breidablik Kopavogur FC ile oynayacağı maç öncesi hazırlıklarını tamamladı. İcra Kurulu Üyesi Suat Çakır, galibiyet hedeflediklerini ve İzlanda'dan 3 puanla dönmeyi amaçladıklarını belirtti.

SAMSUNSPOR, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde karşılaşacağı Breidablik Kopavogur FC maçı öncesi hazırlıklarını tamamladı. Antrenman öncesinde konuşan Samsunspor İcra Kurulu Üyesi Suat Çakır, "Avrupa'da Konferans Ligi maceramızı galibiyetle devam ettirmek istiyoruz. İzlanda'dan 3 puanla dönüp, ilk sıradaki yerimizi korumaya çalışacağız" dedi.

Samsunspor, 2025–2026 sezonu UEFA Avrupa Konferans Ligi grup aşaması dördüncü maçında, 27 Kasım Perşembe günü deplasmanda karşılaşacağı Breidablik Kopavogur FC mücadelesinin hazırlıklarını tamamladı. Nuri Asan Tesisleri'nde teknik direktör Thomas Reis yönetimdeki antrenman 1 saat sürdü. İzlanda deplasmanı öncesinde takımdaki sakat ve cezalı oyuncular hakkında konuşan Samsunspor İcra Kurulu Üyesi Suat Çakır, "Eksik oyuncularımız var. Lubomir Satka, Olivier Ntcham, Tanguy Coulibaly, Afonso Sousa'nın sakatlıkları var. Cherif Ndiaye ve Eyüp Aydın Avrupa listesinde yok. Celil Yüksel de hak mahrumiyeti nedeniyle aramızda olmayacak. Ntcham antrenmanlara bugün başladı. Sousa'nın sakatlığı uzun sürecek. Eksiklerimiz bunlar ama maça 11 kişi çıkacağız. İnşallah iyi bir sonuçla döneceğiz" diye konuştu.

'İZLANDA'DAN 3 PUANLA DÖNÜP, AVRUPADAKİ LİDERLİĞİMİZİ KORUYACAĞIZ'

Beşiktaş karşısında zorlu bir hafta geçirdiklerini belirten Suat Çakır, şöyle konuştu:

"Zorlu bir hafta geçirdik. Beşiktaş maçı zorlu geçti ama galibiyeti kaçırdık. İzlanda'daki maça hazırlanıyoruz. Bugün de son antrenmanımızı yaptık. 7-8 saatlik bir uçak yolduğumuz olacak. Avrupa'da Konferans Ligi maceramızı galibiyetle devam ettirmek istiyoruz. İzlanda'dan 3 puanla dönüp, ilk sıradaki yerimizi korumaya çalışacağız"

Ayrıca UEFA tarafından açıklanan hakem atamalarına göre karşılaşmada orta hakemliği Ukraynalı Denys Shurman yapacak. Shurman'a Semen Shlonchak ve Valentyn Kutsev yardımcı hakem olarak eşlik edecek. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Klym Zabroda olacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Otopsi raporu çıktı! İşte Böcek ailesinin ölüm nedeni

1 numaralı şüphe, raporla kanıtlandı! İşte Böcek ailesinin ölüm nedeni
Trump'ın uykularını kaçıracak görüntü! Maliyeti yok fiyatına indirdiler, seri üretim de başladı

Trump'ın uykularını kaçıracak! Maliyeti yok ve seri üretimi başladı
Anne ile oğlunun ölümünde ilginç detay! Baba arama çalışmalarına katılmamış

Türkiye'nin konuştuğu ölümde yeni detay! Baba, o gerçeği inkar edemedi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rus Temel Reis'in kolları tehlikede: Tehlikeli enjeksiyonlar ağır enfeksiyona yol açtı

Rus Temel Reis, şov uğruna kollarını kaybediyor
İzlemeyen pişman olur! Bu gece ortalık yanacak

İzlemeyen pişman olur! Bu akşam ortalık yanacak
Devlet Bahçeli 'Darağacı' dedi, parti grubu ayağa kalktı

Bahçeli "Darağacı" dedi, parti grubu ayağa kalktı
Hamile eşini öldüren eşten pes dedirten savunma

Hamile eşini öldüren eşten pes dedirten savunma
Rus Temel Reis'in kolları tehlikede: Tehlikeli enjeksiyonlar ağır enfeksiyona yol açtı

Rus Temel Reis, şov uğruna kollarını kaybediyor
Emre Mor'dan transferde ters köşe

Transferde ters köşe! Emre Mor ezeli rakibe gidiyor
130 milyon lira gelir garantili işe 8 kişi aranıyor ama başvuran yok

130 milyon lira gelir garantili işe 8 kişi aranıyor ama başvuran yok
Kuduzdan hayatını kaybeden genç için yapılan yoruma tepki yağıyor

İnsan insana böyle bir cümleyi nasıl kurabilir? Tepkiler çığ gibi
Zeki Çelik'e Premier Lig'den dev talip

Öyle bir talibi çıktı ki reddetmesi neredeyse imkansız
Evrim Akın ile ilgili yeni iddialar! Dizinin makyözü tek tek anlattı

Evrim Akın ile ilgili yeni iddialar! Dizinin makyözü tek tek anlattı
Dünya devinden Osimhen bombası! Gözden çıkarılan para öyle böyle değil

Dünya devinden Osimhen bombası! Gözden çıkarılan para öyle böyle değil
Avustralyalı senatörden provokatif eylem! Kara çarşafla Meclis'e geldi

Provokatif eylem! Kara çarşafla Meclis'e geldi, ortalık fena karıştı
1 Ocak'ta başlıyor! Elektrik ve doğal gaz faturasında yeni dönem

Elektrik ve doğal gaz faturasında yeni dönem başlıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.