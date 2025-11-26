Samsunspor, Breidablik Maçına 3 Puan Hedefiyle Gitti

UEFA Konferans Ligi'nin 4. haftasında deplasmanda Breidablik ile karşılaşacak lider Samsunspor, İzlanda'ya 3 puan parolasıyla gitti.

Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, geride kalan 3 haftada 9 puanla Konferans Ligi'nin lideri konumunda bulunuyor. Legia Varşova, Dinamo Kiev ve Hamrun'u gol yemeden yenen Samsunspor, Breidablik maçı için sabahın erken saatlerinde Samsun-Çarşamba Havalimanı'ndan ayrıldı. Celje ve Mainz 05 ile birlikte Konferans Ligi'nde namağlup 3 takımdan biri olan kırmızı-beyazlılar, Breidablik maçından da galip gelerek liderliğini sürdürmek istiyor.

Türk temsilcisi bugün akşam saat 19.00'da Laugardalsvöllur Stadyumu'nda maçın son taktik antrenmanını gerçekleştirecek. Antrenman öncesinde UEFA'nın düzenlediği basın toplantısına katılacak Teknik Direktör Thomas Reis ve Logi Tomasson, basın mensuplarının sorularını yanıtlayacak.

Kırmızı-beyazlı ekipte sakatlıkları bulunan Lubo Satka, Olivier Ntcham, Afonso Sousa, Tanguy Coulibaly, UEFA listesine yetiştirilemeyen Eyüp Aydın ve Cherif Ndiaye'nin yanı sıra 45 gün hak mahrumiyet cezası bulunan Celil Yüksel de görev yapamayacak. - SAMSUN