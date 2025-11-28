Haberler

Samsunspor, Breidablik ile 2-2 Berabere Kaldı

UEFA Konferans Ligi 4. hafta maçında Samsunspor, deplasmanda İzlanda ekibi Breidablik ile 2-2 berabere kalarak liderliğini sürdürdü. Maçın detaylarında Mouandilmadji'nin golleri dikkat çekti.

UEFA Konferans Ligi 4. hafta maçında Samsunspor, deplasmanda İzlanda ekibi Breidablik ile 2-2 berabere kaldı. Bu sonucun ardından liderliğini sürdürdü.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

48. dakikada Zeki'nin kullandığı kornerde Mouandilmadji'nin volesinde top direkten oyun alanına döndü.

55. dakikada Holse'nin ara pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Mouandilmadji'nin sert şutunda top filelerle buluştu. 1-2

72. dakikada çalımlarla Samsunspor ceza sahasına giren Omarsson'un pasında Kristinson'un şutunda top ağlara gitti. 2-2

81. dakikada kornerde topu önünde bulan Emre Kılıç'ın şutunda top üst direkten oyun alanına geri döndü.

85. dakikada Polat Yaldır'ın pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Mouandilmadji'nin vuruşunda top kaleci Einarsson'dan döndü.

Stat: Laugardalsvöllur

Hakemler: Denys Shurman, Semen Shlonchak, Valentyn Kutsev

Breidablik: Ari Einarsson, Valgeir Valgeirsson (Andri Yeoman dk. 70), Damir Muminovic, Viktor Margeirsson, David Ingvarsson, Höskuldur Gunnlaugsson, Karl Einarsson (Kristinn Steindorsson dk. 82), Anton Ludviksson (Gabriel Hallsson dk. 70), Oli Omarsson, Aron Bjarnason (Kristofer Kristinsson dk. 80), Agust Thorsteinsson

Yedekler: Berg Snholm, Arnor Jonsson, Kristinn Jonsson, Orri Gunnleifsson, Kristinn Björgvinsson, Thorleifur Ulfarsson, Tobias Thomsen, Gudmundur Magnusson

Teknik Direktör: Olafur Skulason

Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru (Joe Mendes dk. 65), Toni Borevkovic, Rick van Drongelen, Logi Tomasson (Soner Gönül dk. 75), Yunus Emre Çift (Soner Aydoğdu dk. 46), Antoine Makoumbou, Carlo Holse, Emre Kılınç, Anthony Musaba (Polat Yaldır dk. 75), Marius Mouandilmadji

Yedekler: Albert Posiadala, Efe Törüz, Tahsin Bülbül, Franck Atoen

Teknik Direktör: Thomas Reis

Goller: Mouandilmadji (dk. 20 ve 55) (Samsunspor), Ingvarsson (dk. 6), (Kristinsson dk. 72) (Breidablik)

Sarı kart: Muminovic (Breidablik) - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
