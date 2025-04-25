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Samsunspor Bodrumspor Maçına Hazır

Samsunspor Bodrumspor Maçına Hazır
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Reeder Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Sipay Bodrumspor ile oynayacağı maça hazırlandı. Teknik direktör Thomas Reis yönetimindeki antrenman, taktiğe odaklanarak tamamlandı.

Reeder Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda oynayacağı Sipay Bodrumspor maçının hazırlıklarını tamamladı.

Nuri Asan Tesisleri'nde teknik direktörü Thomas Reis, yönetimindeki antrenman 1 saat sürdü. Isınma koşusu ile idmana başlayan oyuncular, taktik çalışma gerçekleştirdi.

Samsun'daki hazırlıklarını bitiren kırmızı-beyazlı ekip, THY ait tarifeli uçakla İstanbul aktarmalı Bodrum'a hareket etti.

Kaynak: AA / İlyas Gün - Spor
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