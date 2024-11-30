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Samsunspor, Bodrum FK'yi 1-0 Önde Tamamladı

Samsunspor, Bodrum FK'yi 1-0 Önde Tamamladı
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Trendyol Süper Lig'in 14. hafta maçında Samsunspor, Bodrum FK'yi 1-0 mağlup etti. İlk yarıda Rick van Drongelen'in attığı golle avantaj sağlayan Samsunspor, maç boyunca direncini korudu.

Trendyol Süper Lig'in 14. hafta maçında Samsunspor, sahasında Bodrum FK ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı ev sahibi takımın 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

2. dakikada Holse'nin pasında ceza sahası dışından sol ayağıyla kaleyi yoklayan Ntcham'ın şutu direğin solundan az farkla auta çıktı.

6. dakikada Zeki'nin kullandığı serbest vuruşa iyi yükselen Drongelen'in kafa vuruşunda top filelerle buluştu. 1-0

10. dakikada Gökdeniz'in pasında ceza sahası dışında topla buluşan Seferi'nin şutu direğin üstünden auta çıktı.

40. dakikada Dimata'nın pasında 6 pas üzerinde topla buluşan Holse'nin şutu direğin sağından auta gitti.

Hakemler: Ozan Ergün, Volkan Narinç, Murat Altan

Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Lubo Satka, Rick van Drongelen, Marc Bola, Ait Bennasser, Olivier Ntcham, Emre Kılınç, Carlo Holse, Nany Dimata, Marius Muandilmadji

Yedekler: Halil Yeral, Muja, Soner Aydoğdu, Tait, Schindler, Laura, Soner Gönül, Ercan Kara, Yunus Emre Çift, Bedirhan Çetin

Teknik Direktör: Thomas Reis

Bodrum FK: Gökhan Akkan, Üzeyir Ergün, Arlind Ajeti, Ondrej Celustka, Gökdeniz Bayraktar, Pedro Brazao, Fredy Riberio, Taylan Antalyalı, Zdravko Dimitrov, Taulant Seferi, George Puscas

Yedekler: Diogo Sousa, Kenan Özer, Obekpa, Osman Haqi, Ahmet Aslan, Cenk Şen, Baran Çetin, Enes Öğrüce, Yusuf Sertkaya, Oğulcan Başol

Teknik Direktör: Volkan Demirel

Gol: Rick van Drongelen (dk. 6) (Samsunspor)

Sarı kartlar Açıklaması - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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