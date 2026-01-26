Samsunspor Bocce Takımı'ndan yeni başarı

Mersin'de düzenlenen Bocce Raffa Büyük Bayanlar Türkiye Şampiyonası'nda Samsunspor Bocce Takımı önemli başarılara imza attı.

22-25 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirilen şampiyonada Samsunspor sporcusu Merve Deniz, Raffa Altın Nokta dalında Türkiye şampiyonu oldu. Melek Ünlü Raffa Tek Bayanlar kategorisinde Türkiye üçüncülüğünü, Selma Kalanç ve Şevval Akcanlı'dan oluşan Çift Bayanlar takımı ise Türkiye ikinciliğini elde etti.

Milli Takım Antrenörü Gökhan Bozdemir, sporcularını tebrik ederek, hedeflerinin uluslararası şampiyonalarda Türkiye'ye altın madalya kazandırmak olduğunu söyledi. - SAMSUN