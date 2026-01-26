Haberler

Samsunspor Bocce Takımı'ndan yeni başarı

Samsunspor Bocce Takımı'ndan yeni başarı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mersin'de düzenlenen Bocce Raffa Büyük Bayanlar Türkiye Şampiyonası'nda Samsunspor, sporcusu Merve Deniz'in Türkiye şampiyonu olmasıyla büyük bir başarı elde etti. Diğer sporcular da önemli derecelerle döndü.

Mersin'de düzenlenen Bocce Raffa Büyük Bayanlar Türkiye Şampiyonası'nda Samsunspor Bocce Takımı önemli başarılara imza attı.

22-25 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirilen şampiyonada Samsunspor sporcusu Merve Deniz, Raffa Altın Nokta dalında Türkiye şampiyonu oldu. Melek Ünlü Raffa Tek Bayanlar kategorisinde Türkiye üçüncülüğünü, Selma Kalanç ve Şevval Akcanlı'dan oluşan Çift Bayanlar takımı ise Türkiye ikinciliğini elde etti.

Milli Takım Antrenörü Gökhan Bozdemir, sporcularını tebrik ederek, hedeflerinin uluslararası şampiyonalarda Türkiye'ye altın madalya kazandırmak olduğunu söyledi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Piyasalar alev alev! Tarihi rekorlar art arda geldi

Piyasalar alev alev! Tarihi rekorlar art arda geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

5 günlük Deniz'i engelli bırakan hemşirenin ifadesi ortaya çıktı: Dik tutmak için yapmış olduğum uyarılardı

5 günlük bebeği engelli bırakan hemşirenin ifadesi ortaya çıktı
Davos Zirvesi'nde sıra dışı hareketlilik: O hizmete olan talep yüzde 4 bin arttı

Bir Davos klasiği! Rezillik diz boyu, talep rekor seviyelere ulaştı
Baba ve üvey oğlunun kavgası ölümle bitti

Baba ile oğlun sokağa taşan kavgası ölümle bitti
Yılmaz Güney'in ailesi, Savcı Yavuz Engin hakkında suç duyurusunda bulundu

Savcı Yavuz Engin'in mesajı Yılmaz Güney'in ailesini harekete geçirdi
5 günlük Deniz'i engelli bırakan hemşirenin ifadesi ortaya çıktı: Dik tutmak için yapmış olduğum uyarılardı

5 günlük bebeği engelli bırakan hemşirenin ifadesi ortaya çıktı
Maç sonu verdi veriştirdi! Sinan Engin'den Ederson'a olay sözler

Fener'in yıldızına verdi veriştirdi
Çırılçıplak halde caddede dolaşan şahıs Samsun'u ayağa kaldırdı

Bir ilimizi ayağa kaldıran olay! Caddede çırılçıplak dolaştı