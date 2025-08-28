Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım'dan Avrupa Kupası Öncesi Açıklamalar

SAMSUNSPOR Kulübü Başkanı Yüksel Yıldırım, UEFA Avrupa Kupası'nda Panathinaikos ile oynanacak rövanş maçı öncesinde açıklamalarda bulundu. Yıldırım, "Turu geçen taraf biz olacağız. Türkiye'nin yüzünü güldürmek istiyoruz" dedi.

27 yıl aradan sonra Avrupa kupalarında mücadele edecek olmanın heyecanını yaşadıklarını belirten Samsunspor Kulübü Başkanı Yüksel Yıldırım, ilk maçta şanssız bir şekilde mağlup olduklarını dile getirdi. Yıldırım, "Rakibimiz Yunanistan'ın güçlü takımlarından Panathinaikos. İlk maçı orada oynadık ve 2-1 kaybettik. Bize göre hak etmedik. İlk yarı mükemmel oynadık, ikinci yarı öne geçtik ama iki duran toptan gol yedik. Bu hatalardan ders aldığımıza inanıyoruz" diye konuştu.

'TAKIMIMIZ HAZIR'

Geçen hafta Kasımpaşa ile oynanacak lig maçının Avrupa kupası nedeniyle ertelendiğini hatırlatan Yıldırım, "Takımımız hazır. Holse ve Musaba eksiklerimizdi. Onlar da kadroya dahil edildi. Bugün rövanşı alıp Avrupa'da yolumuza devam etmek istiyoruz. Panathinaikos'u yenersek Avrupa'da radara gireriz. Samsunspor'un dünya sıralamasında da bir atlama yapacağına inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

'TEK SES, TEK YÜREK OLACAĞIZ'

Karşılaşmanın zor olacağını vurgulayan Yıldırım, "Bizim daha istekli, daha atak oynamamız lazım. Turu geçeceğimize inanıyoruz, bu inancı bize oyuncularımız ve teknik ekibimiz verdi. 12'nci adamın da 90 dakika boyunca destek olacağına inanıyoruz. Tek ses, tek yürek olacağız. Türkiye'nin yüzünü güldürmek istiyoruz. Geçemezsek dünyanın sonu değil, Konferans Ligi'ne direkt katılacağız. Bu bizim ilk Avrupa tecrübemiz" dedi.

'HIZLI TRANSFER YAPMAMIZ LAZIM'

Transfer konusuna da değinen Başkan Yıldırım, "Yarın kura çekimleri var. Hangi kupada olacağımıza bakacağız. Ona göre çok hızlı transfer yapmamız lazım. Transfer yapmazsak da kışa kadar bu kadroyla devam edeceğiz" şeklinde konuştu.