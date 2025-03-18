Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım'dan Fenerbahçelileri kızdıracak transfer hamlesi

Fenerbahçe'ninTrendyol Süper Lig'in 29. haftasında Samsunspor ile golsüz berabere kalmasının ardından lider Galatasaray ile arasındaki puan farkı bir maç eksiğiyle 9 olmuş ve karşılaşma sonrasında Karadeniz ekibinin başkanı Yüksel Yıldırım ile sarı-lacivertli camianın arası bir kez daha gerilmişti. Yıldırım'dan Fenerbahçelileri kızdıracak bir transfer hamlesi geldi.

KEREM DEMİRBAY İÇİN GİRİŞİMLERE BAŞLADI

Samsunspor'un başkanı Fenerbahçe maçının ardından Fenerbahçe deplasmanından bir puanla dönmesi sonrası Galatasaray'a da aynı şekilde mücadele vereceklerini belirten Yüksel Yıldırım, "Mourinho geçtiğimiz hafta bizim maçı izlemiş mi? Bizim nasıl oynadığımızı biliyor mu? Ezbere yorumlar yapıyor" ifadelerini kullanmıştı. Ayrıca katıldığı TV programında Galatasaray'dan kimi istersiniz? sorusuna Kerem Demirbay yanıtını veren Yıldırım, tecrübeli futbolcu için girişimlere başladı.

KADRODAKİ 4. GALATASARAYLI OLABİLİR

Samsunspor kadrosunda daha önce Galatasaray forması giymiş üç futbolcu var. Bu isimler Okan Kocuk, Emre Kılınç ve Celil Yüksel. Başkan Yüksel Yıldırım, yeni sezonda transfer yasağı sorununu çözerse ilk imzayı Kerem Demirbay'a attırmak istiyor. Söz konusu transfer gerçekleşirse Kerem, kırmızı-beyazlıların mevcut kadrosundaki Galatasaray forması giymiş 4. isim olacak.

"BEYİNLERİYLE KALPLERİ ARASINDA ÇELİŞKİ OLDU" DEMİŞTİ

Samsunspor Başkanı Yüksel, Yıldırım geçen sezon Galatasray'a 2-0 yenildikleri maçın ardından daha önce sarı-kırmızılılarda forma giymiş ancak bu maça Samsunspor formasıyla çıkan Okan Kocuk, Emre Kılınç için "Bakın bu çocukların üçü de kötü niyet yok ama beyinleriyle kalpleri arasında kesinlikle bir çelişki olduğunu düşünüyorum. Olmamıştır demiyorum. Sevdiği takımdır, oynadığı büyük takım orada ona karşı oynamak öyle kolay değildir. Camia baskıları, şunlar bunlar var. Galatasaray'a karşı gol atsaydı, Galatasaraylılar onları hain ilan edecekti ama başkaları bir şey demeyecekti. Şimdi atamadılar diye bu sefer Fenerbahçeliler hain ilan ediyor" demişti ve Fenerbahçelilerin tepkisini çekmişti.

"GALATASARAY SEMPATİZANLIĞIM VAR"

Yıldırım, son oynanan Fenerbahçe karşılaşmasından birkaç gün önce ise "Evet, Galatasaray sempatizanlığım var ama benim birinci takımım Samsunspor. Bunu her yerde göğsümü gererek söylüyorum. 3 büyüklerden de Galatasaray'ı desteklediğimi söyledim. Bunda yanlış bir şey mi var?" diyerek bir daha Fenerbahçe cephesinin tepkisiyle karşılaşmıştı

KEREM'İN SEZON PERFORMANSI

2023 yazında Alman ekibi Bayer Leverkusen'den 3.7 milyon euro karşılığında Galatasaray'a transfer olan Kerem Demirbay, bu sezon sarı-kırmızılı formayla tüm kulvarlarda 6'sı ilk 11 olmak üzere 30 resmi karşılaşmaya çıktı. 31 yaşındaki futbolcu, fileleri havalandıramazken 3 asist yaptı. Kerem'in Cimbom ile olan sözleşmesi 2026 yılında sona eriyor.