Samsunspor Kulübünün 61. kuruluş yıl dönümü

Samsunspor Kulübü Başkanı Yüksel Yıldırım, Samsunspor'u Türkiye'de ve Avrupa'da kalıcı başarılar elde eden örnek bir kulüp haline getirmek istediklerini söyledi.

Yıldırım, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Samsunspor'un 61. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Samsunspor'un 60 yılı deviren şanlı tarihini gururla kutladıklarını aktaran Yıldırım, "Bu büyük camiaya emek veren herkese, geçmişten bugüne armamızı taşıyan futbolcularımıza, yöneticilerimize, çalışanlarımıza ve en büyük gücümüz olan taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. 60 yılı deviren köklü geçmişimizden aldığımız güçle geleceğe daha umutla bakıyoruz. Hedefimiz Samsunspor'u Türkiye'de ve Avrupa'da kalıcı başarılarla temsil eden örnek bir kulüp haline getirmek." ifadesini kullandı.

Samsunspor'un daha güzel günlere taraftarlarıyla ulaşacağına inandığını vurgulayan Yıldırım, zaferlerle dolu sezonlar geçirmelerini diledi.