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Samsunspor Başkanı Yıldırım'dan Fenerbahçe maçı sonrası veryansın

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Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Fenerbahçe ile 2-2 berabere kaldıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu. Yıldırım, "Soner'in son dakikada şutu kaleyi tutsa 3-2 olacaktı. Bariz bir penaltımız verilmedi bize göre" dedi.

Süper Lig'in 9. haftasında Samsunspor ve Fenerbahçe karşı karşıya geld. Gol düellosuna sahne olan mücadele 2-2 beraberlikle sona erdi. Maçın ardından Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım açıklamalarda bulundu.

"PENALTIMIZ VERİLMEDİ"

Mücadeleyi değerlendiren Yıldırım, "Fenerbahçeli basınının yardımı ile bir aydır Türkiye ve Fenerbahçeli basın bu maçı konuşuyordu. Ben de bunu fırsat bildim. Anadolu takımı için böyle önem kazanmak ve konuşulmak pazarlamaydı. Akıllı bir şekilde kullandım bunu. Maça gelirsek, bizim rakibimiz Fenerbahçe değil ama bugün gördünüz, biz söyledik hep, biz tüm maçlara galibiyet için çıkıyoruz. 90 dakika koşarak oynuyoruz, bugün de bunun örneğini gösterdik. Soner'in son dakikada şutu kaleyi tutsa 3-2 olacaktı. Bariz bir penaltımız verilmedi bize göre." dedi.

Yüksel Yıldırım açıklamasının devamında; "Samsunspor, oyunu asla çirkinleştirmeyecek dedim ve bugün de bunu gösterdik. Fenerbahçe, 2-1 öne geçtikten sonra kalecinin oyunu geciktirmesi, Dzeko'nun çıkarken tavırları falan, Fenerbahçe bu maçtan 2-1 galibiyetle ayrılmak için zaman çalma ihtiyacı hissetti. Bu beni mutlu etti, Samsunspor iyi yolda gidiyor. 10 katı bir bütçe ile kafa kafaya oynadık. Yediğimiz goller, bariz bizim hatamızdan oldu. Attığımız goller, biz yaratarak attık. Herkesi kutluyorum. Mağlubiyetten gelip beraberliği yakalamak bizim için sevinç verici. Mutlu ayrılacağım. Şehir mutlu." sözlerini sarfetti.

"YENİLMEMEMİZ LAZIMDI"

Yıldırım son olarak, "Biz Beşiktaş maçında da iyi oynadık, 10 Kasım'da İstanbul'a geleceğiz, o maçta da böyle oynayacağız. Kimsenin şüphesi olmasın. Ben Samsunsporluyum, sahibi olduğum kulüp, bu kulübü destekliyorum ve bütün takımlara aynı istekle oynuyoruz bunu açıklamak istedim. Fenerbahçe basını beni çok suçladı. Öyle bir karakterde olamam. Çok istedik kazanmayı, ikinciliğimizi korumak istedik. Fenerbahçe'ye yenilmememiz lazımdı yerimizi korumak için. Bugün yenilmedik, üçüncü olduk, keşke yenseydik ve yeniden ikinci olsaydık. Nasıl başladığımız değil, nasıl bitirdiğimiz önemli. Samsunspor, adım adım hedeflediği yere gidecek" dedi.

Samsunspor Başkanı Yıldırım'dan Fenerbahçe maçı sonrası veryansın
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor

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