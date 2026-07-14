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Yüksel Yıldırım: Drongelen ile yapılan görüşmeler bu hafta sonuna kadar sonuçlanır

Yüksel Yıldırım: Drongelen ile yapılan görüşmeler bu hafta sonuna kadar sonuçlanır
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Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Trabzonspor'un Hollandalı stoperi Rick Van Drongelen'in transfer görüşmelerinin bu hafta sonuna kadar sonuçlanabileceğini açıkladı.

SAMSUNSPOR Başkanı Yüksel Yıldırım, Trabzonspor'un Hollandalı stoperi Rick Van Drongelen'in transferi için yürüttüğü görüşmelerin bu hafta sonuna kadar sonuçlanabileceğini belirtti.

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, bir süredir Trabzonspor'un transfer gündeminde yer alan ve teknik direktör Fatih Tekke'nin de kadrosunda görmek istediği belirtilen Hollandalı stoper Rick Van Drongelen için yürütülen görüşmelerin sürdüğünü belirterek, transfer sürecinin bu hafta sonuna kadar olumlu ya da olumsuz şekilde sonuçlanabileceğini söyledi.

Taraflar arasındaki görüşmelerin tamamlanmasının ardından Hollandalı savunma oyuncusunun yeni sezonda hangi takımın formasını giyeceği netlik kazanacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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