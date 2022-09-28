Samsunspor Başkanı 'Hayatımda böyle bir şey görmedim' diyerek rakam verdi: İsmail Kartal 2 milyon euro istedi

Yılport Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, teknik direktörü arayışında oldukları dönemde Aykut Kocaman ve İsmail Kartal ile görüştüklerini açıkladı. Kartal'ın kendilerinden 2 milyon euro istediğini belirten Yıldırım, "Böyle bir şey hayatımda görmedim. Bunu da söyledim, yine söylüyorum! İsmail Hoca, bizden 2 milyon euro gibi bir para istedi. 'Samsunspor'un ne suçu var hocam?' dedim" ifadelerini kullandı.

Spor Toto 1. Lig ekibi Yılport Samsunspor teknik direktörlük görevine Hüseyin Eroğlu'nu getirdi. Karadeniz ekibinin başkanı hoca arayışında oldukları dönemde Aykut Kocaman ve İsmail Kartal ile görüştüklerini belirtirken, Kartal'ın kendilerinden istediği ücreti açıkladı.

"AYKUT KOCAMAN, İSMAİL KARTAL'I ÖNERDİ"

Kanal S'ye açıklamalarda bulunan Yüksel Yıldırım, "Aykut Kocaman ile ofisinde, İsmail Kartal ile dışarıda görüştüm. Aykut Hoca kesinlikle bu sene takım çalıştırmayı düşünmediğini söyledi ve "Seneye takım çalıştıracağım" dedi. Aykut Kocaman, İsmail Kartal'ı önerdi." dedi.

"2 MİLYON EURO İSTEDİ"

İsmail Kartal ile görüşmelerini anlatan Yıldırım, "İsmail Kartal'a teklifimiz ilettik. "Eşim ve ekibimle konuşacağım, şartlarımı bildireceğim" dedi. Sonra film koptu. Böyle bir şey hayatımda görmedim. Bunu da söyledim, yine söylüyorum! İsmail Hoca, bizden 2 milyon euro gibi bir para istedi. 'Samsunspor'un ne suçu var hocam?' dedim. Bu parayı ne Fenerbahçe verir, Ne Galatasaray, ne de bir başkası! 'Hocam sen uçmuşsun' dedim. Çünkü çok kızdım." ifadelerini kullandı.