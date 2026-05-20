Haberler

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım: 'Vizyonumuz geçici başarılar değil, sürekli gelişen bir kulüp olmak'

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım: 'Vizyonumuz geçici başarılar değil, sürekli gelişen bir kulüp olmak'
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Avrupa'da elde edilen başarılarla gurur duyduklarını ve kulübün sürekli büyüyerek kurumsallaşmasını hedeflediklerini açıkladı.

SAMSUNSPOR Başkanı Yüksel Yıldırım, "Bizim asıl vizyonumuz saman alevi gibi parlayan geçici başarılar değil; her sene bir öncekinin üzerine koyarak büyüyen, sürekli gelişen, kurumsallaşan ve taraftarının her anıyla koşulsuz gurur duyacağı bir kulüp kültürünü kalıcı kılmaktır" dedi.

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, 2025-2026 sezonunda elde edilen başarılar ile kulübün gelecek planlamasına ilişkin sanal medya hesabından açıklama yaptı. Sürekli büyüyen bir kulüp olduklarını ve bu gelişimi kalıcı hale getirmek için çalışmalarını sürdüreceklerini ifade eden Yüksel Yıldırım, "Yıllar sonra ilk kez katıldığımız Avrupa arenasında sergilediğimiz asil duruş ve elde ettiğimiz başarılarla sadece şehrimizin değil, tüm Türkiye'nin gururu olduğumuz, kulüp tarihimizin en özel sezonlarından birini geride bıraktık" diye konuştu.

'SAMSUNSPOR İSMİNİ AVRUPA'DA DUYURMANIN GURURUNU YAŞIYORUZ'

Bu sezon elde edilen başarıdan dolayı çok gururlu olduğunu belirten Yıldırım, "Samsunspor ismini Avrupa'da yeniden en gür sesle duyurmanın ve bu bayrağı dalgalandırmanın büyük sevincini ve gururunu yaşıyoruz. Bu uzun ve zorlu maratonda sakatlıklar, şanssızlıklar ve yoğun fikstür yüzünden dalgalanmalar yaşamış olsak da; pes etmeyen karakterimizle armamıza yakışır, muhteşem bir finalle sezonu noktaladık. Bizim asıl vizyonumuz saman alevi gibi parlayan geçici başarılar değil; her sene bir öncekinin üzerine koyarak büyüyen, sürekli gelişen, kurumsallaşan ve taraftarının her anıyla koşulsuz gurur duyacağı bir kulüp kültürünü kalıcı kılmaktır. Bu tarihi yürüyüşte emeğini ve kalbini ortaya koyan teknik heyetimize, futbolcularımıza, kulübümüzün her kademesinde fedakarca çalışan tüm personelimize ve yönetim kurulu üyelerimize teşekkür ederim. ve elbette en büyük teşekkür; iç sahada, dış sahada, Avrupa yollarında armanın peşinden kilometreleri hiçe sayarak koşan muazzam taraftarımızadır. Bu süreçte sadece takımımızı desteklemekle kalmayıp, Avrupa'dan gelen rakip takımları ve taraftarları da şehrimizde en güzel şekilde ağırlayarak Türk misafirperverliğini gösteren, Samsunumuzu Avrupa'ya centilmence tanıtan her birinizi canı gönülden kutluyorum. Bu gurur en çok sizin hakkınız. Gelecek sezon daha güçlü, daha kararlı ve daha yukarıda olmak üzere" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Malatya'da 5.6 büyüklüğünde deprem! Çok sayıda ilde hissedildi

Malatya'da şiddetli deprem! Çevre illerde de hissedildi
Malatya'da eğitime 1 gün ara verildi

Depremle sarsılan Malatya'da okullarla ilgili karar verildi
Şi'den Trump'a üstü kapalı gönderme! Putin'i kırmızı halıyla karşıladı

Çin liderinden Trump'a tarihi ayar
Almus Barajı'nda doluluk yüzde 100'e ulaştı, 33 yıl sonra bir ilk yaşanacak

Korkutan görüntü! Yüzde 100'e ulaştı, 33 yıl sonra bir ilk yaşanacak
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Çin üniforması giydirdiler! Hint ordusundan dikkat çeken tatbikat

Bu tatbikat değil resmen savaş provası
Erdoğan'dan 'Dünya Kupası'nda sürpriz yapabiliriz' diyen Bakan Bak'a: Kazanacağız diyeceksin

Spor Bakanı'nın canlı yayındaki sözlerine Erdoğan'dan müdahale
Genç kız, kendisine teklifte bulunan müezzinin sözleri karşısında şoke oldu

Kendisine teklifte bulunan müezzinin sözleri karşısında şoke oldu
İngiltere’de çocuk istismarı skandalı! Çete üyelerine 277 yıl hapis

Mide bulandıran ağ sonunda çöktü
Ali Babacan Çin’deki kritik zirvede! Türkiye’den tek davetli isim oldu

Kritik zirveye Türkiye’den davet edilen tek isim oldu

Soğukkanlı esnaf! Deprem anında yerinden bile kalkmadı

Depremi umursamayan esnaf! Yerinden bile kalkmadı
Şener Üşümezsoy, Malatya depremini 2 hafta önce bilmiş! Dikkat çeken uyardı

Malatya depremini 2 hafta önceden bilen bir uzman var