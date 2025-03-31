Samsunspor Başkan Vekili Veysel Bilen: Avrupa Kupalarına Katılma Hedefimiz Var

- Veysel Bilen: "Avrupa kupalarına katılma hedefimizi inşallah gerçekleştirmiş olacağız"

SAMSUN - Samsunspor Başkan Vekili Veysel Bilen, sezon sonunda Avrupa kupalarına katılma hedefini gerçekleştirmiş olmak istediklerini söyledi.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor'da, Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi. Nuri Asan Tesisleri'nde düzenlenen programda Samsunsporlu yöneticiler, şehrin ileri gelenleri ve protokol üyeleri taraftarlarla bayramlaştı. Samsunspor Başkan Vekili Veysel Bilen, geleneksel hale gelen bayramlaşma programında Avrupa kupalarına katılma yarışı hakkında bilgi verdi.

"Avrupa kupalarına katılma hedefimizi inşallah gerçekleştirmiş olacağız"

Kalan maçlarda taraftarlardan destek isteyen Veysel Bilen, "Yoğun iş temposu nedeniyle burada olamayan başkanımız Yüksel Yıldırım da camiamızın bayramını kutlayarak esenlik, mutluluk ve sıhhat diledi. Samsunspor camiası olarak sağlıklı, mutlu, huzurlu şekilde Türk milletinin ve İslam aleminin bayramını kutluyorum. Samsunspor bu sene taraftarlarımızdan aldığı güçle, başkanımızın madde ve manevi destekleri ile Avrupa yolunda başarı ile mücadelesine devam etmektedir. İnanıyoruz ki önümüzdeki her günü çok iyi değerlendirerek, yıl sonunda Avrupa kupalarına katılma hedefimizi inşallah gerçekleştirmiş olacağız. Bu konuda bugüne kadar bize verdiğiniz destekler için hepinize teşekkür ediyorum" dedi.

Tören, toplu fotoğraf çekinin ardından sona ererken, programa İYİ Parti Samsun Milletvekili Erhan Usta, CHP Samsun Milletvekili Murat Çan, Garnizon Komutanı Tümgeneral Davut Ala, Samsunspor İcra Kurulu üyeleri Suat Çakır ve Soner Soykan ile Samsunsporlu taraftarlar katıldı.