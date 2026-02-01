Haberler

Samsunspor'dan Başkan Vekili Bilen açıklaması: "Görevden alındı iddiaları gerçeği yansıtmıyor"

Samsunspor'dan Başkan Vekili Bilen açıklaması: 'Görevden alındı iddiaları gerçeği yansıtmıyor'
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsunspor Futbol Kulübü, Başkan Vekili Veysel Bilen'in görevden alındığına dair sosyal medyada çıkan iddiaların asılsız olduğunu açıkladı. Kulüp, icra kurulunun mevcut üyeleriyle görevine devam ettiğini belirtti.

Samsunspor Futbol Kulübü, son günlerde sosyal medyada Başkan Vekili Veysel Bilen'in görevden alındığına ilişkin ortaya atılan iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, icra kurulunun mevcut üyeleriyle görevine devam ettiği belirtilerek, "Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına belirtmek isteriz ki kulübümüzün icra kurulu, mevcut üyeleriyle görevine aynı şekilde devam etmektedir. Bahse konu süreçte yalnızca kurul içerisindeki görev ve sorumluluk dağılımında düzenlemeye gidilmiştir" denildi.

Açıklamada, yapılan yeni görev dağılımına da yer verilerek, "İcra Kurulu Bağımsız Üyemiz Suat Çakır Basın Sözcülüğü görevini, İcra Kurulu Bağımsız Üyelerimiz Fazlıhan Carus ve Serkan Kaya ise şehir-kulüp ilişkilerinden sorumlu olarak görevlerini sürdürmektedir" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, kamuoyunda yer alan iddiaların gerçeği yansıtmadığı ifade edildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan Hasan Can Kaya, Reynmen ve Çakal dahil 11 kişi için karar verildi

Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan 11 kişi hakkında karar
İstanbullular dikkat! Hem meteoroloji hem valilik uyardı

İstanbullular dikkat! Hem meteoroloji hem valilik uyardı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Santiago Bernabeu'da 90+10'da inanılmaz son: 2 kırmızı kart, penaltı ve gol

90+10'da inanılmaz son: 2 kırmızı kart, penaltı ve gol
Mide bulandıran dosyadan prenses de çıktı! Bu iddia doğruysa ülke fena karışır

Mide bulandıran dosyadan prenses çıktı! Bu iddia doğruysa ülke karışır
Şarkıcı Hatice, Fatih Ürek'in ablasına ateş püskürdü: Timsah gözyaşlarını görünce çıldırıyorum

Şarkıcı Hatice, Ürek'in cenazesindeki bu görüntülere ateş püskürdü
Sınır ticaretinde yeni dönem! Bulgar levası ile alışveriş sona erdi

Tarihi fotoğraf! Bir dönem resmen son buldu
Santiago Bernabeu'da 90+10'da inanılmaz son: 2 kırmızı kart, penaltı ve gol

90+10'da inanılmaz son: 2 kırmızı kart, penaltı ve gol
Allan Saint-Maximin'in Meksika macerası 6 ay sürdü! Veda sonrası ırkçılık iddiası

Yine Maximin yine olay! Bu kez suçlama çok ciddi
Sakatlık yaşayan Bellingham, gözyaşlarına hakim olamadı

Sakatlık şoku! Sahadan gözyaşlarıyla ayrıldı