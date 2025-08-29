Samsunspor Başkan Vekili'nden Konferans Ligi İddiası

Samsunspor Kulüp Başkan Vekili Veysel Bilen, Konferans Ligi'ndeki rakiplerini değerlendirerek, bu gruptan çık rahatlıkla çıkacaklarını düşündüğünü söyledi.

Kırmızı-beyazlı takım, Monako'daki kura çekiminde Dinamo Kiev (Ukrayna), Legia Varşova (Polonya), AEK (Yunanistan), Mainz (Almanya), Hamrun Spartans (Malta), Breidablik (İzlanda) ile eşleşti.

Kura çekimini değerlendiren Veysel Bilen, AA muhabirine, olabilecek en iyi kuralardan birini çektiklerini kaydetti.

Konferans Ligi'ndeki takımların Samsunspor'un dişine göre rakipler olduğuna işaret eden Bilen, "Gruptaki rakiplerimize baktığımız zaman bizim çok daha rahat karşılaşmalar yapıp puan veya puanları alacağımız gözüküyor. Bu anlamda bizim hedefimiz Avrupa Ligi'nde Samsunspor'u temsil etmekti. Ama Panathinaikos karşısında her iki maçta da ezilmeden mücadele eden, muhteşem bir taraftar kitlesini alan bir Samsunspor'u izlettik, bunun için mutluyuz." dedi.

Bilen, Konferans Ligi'nde Samsunspor'un yeni bir serüvene başlayacağına dikkat çekerek, "Konferans Ligi'nde iç sahada 3 maç oynayacağız. Bana göre oynayacağımız takımlara göre de içerdeki 3 maçı rahatlıkla geçeceğimizi düşünüyorum. Dış sahada ise Polonya, Almanya ve İzlanda'ya gideceğiz. Bu maçlardın birini kazanıp, birinden beraberlik alırsak bu gruptan çok rahatlıkla çıkacağımızı düşünüyorum. Önümüzde Trabzonspor maçı var. Sonrasında milli ara verilecek ve bu arada oyuncular biraz metal olarak dinlenmiş olacak. Sonrasında Samsunspor'un yoğun temposu başlıyor. Allah yardımcımız olsun." ifadesini kullandı.