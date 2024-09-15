Samsunspor, Başakşehir Maçı İçin Hazırlıklara Başladı
Samsunspor, Süper Lig'in 3. hafta erteleme maçında karşılaşacağı Başakşehir için hazırlıklarını Nuri Asan Tesisleri'nde antrenman yaparak sürdürüyor.
SAMSUNSPOR, Süper Lig'in 3'üncü hafta erteleme maçında 18 Eylül Çarşamba günü Başakşehir ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla başladı.
Nuri Asan Tesisleri'nde teknik direktör Thomas Reis yönetiminde gerçekleşen antrenman 2 grup halinde yapıldı.
Kırmızı-beyazlı ekip, Başakşehir maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.