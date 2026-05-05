Samsunspor deplasmanda oynayacakları RAMS Başakşehir maçına hazırlanıyor

SAMSUNSPOR, Süper Lig'in 33'üncü haftasında deplasmanda RAMS Başakşehir FK ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Nuri Asan Tesisleri'nde teknik direktör Thorsten Fink yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma ve koşu çalışmalarıyla başladı. İdmanın devamında rondo ve şut çalışmaları yapıldı. Antrenman, dar alanda oynanan çift kale maç ve şut çalışmasıyla sona erdi.

Ligde 48 puanla 7'nci sırada yer alan Samsunspor, 51 puanla 6'ncı sırada bulunan RAMS Başakşehir FK karşısında deplasmanda 3 puan hedefiyle sahaya çıkacak. Karşılaşma, 9 Mayıs Cumartesi günü saat 20.00'de Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak.

