Haberler

Samsunspor Avrupa'da ilk kez kaybetti

Samsunspor Avrupa'da ilk kez kaybetti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

UEFA Konferans Ligi 5. hafta maçında Samsunspor, sahasında AEK'ya 2-1 mağlup oldu. Kırmızı-beyazlılar, bu sezon Avrupa'da ilk yenilgisini alarak 10 puanda kaldı.

  • Samsunspor, UEFA Konferans Ligi 5. hafta maçında AEK'ye 2-1 kaybetti.
  • Samsunspor, bu maçla Avrupa kupalarında ilk kez mağlup oldu.
  • Samsunspor ve AEK, UEFA Konferans Ligi'nde 10 puanla eşit puana sahip oldu.

UEFA Konferans Ligi 5. hafta maçında Samsunspor ile AEK karşı karşıya geldi. Samsun 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan maçı AEK, 2-1'lik skorla kazandı.

SAMSUNSPOR SKORU KORUYAMADI

Samsunspor, 4. dakikada Harold Moukoudi'nin kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti ve devreyi bu skorla tamamladı. İkinci yarıya iyi başlayan konuk ekip, 52. dakikada Razvan Marin ve 63. dakikada Aboubakary Koita'nın golleriyle öne geçti ve maçı kazandı.

AVRUPA'DA İLK KEZ KAYBETTİ

Bu sonuçla birlikte Avrupa'da ilk kez kaybeden Samsunspor, 10 puanda kaldı. AEK ise bu galibiyetle birlikte 10 puana yükseldi. Konferans Ligi'nin bir sonraki maç haftasında Samsunspor, Mainz deplasmanına gidecek. AEK, sahasında Craiova'yı ağırlayacak.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
Mehmet Akif Ersoy yıllar önce şarkı söylemiş

Mehmet Akif Ersoy yıllar önce şarkı söylemiş! Sözleri hayli manidar
Haberler.com
500

Yorumlar (4)

Haber YorumlarıMichael Stekelenburg:

iyi oldu. çok bi tarafi kalkmisti

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme9
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHamit Gündoğdu:

Geçen hafta ligde samsunspora yapılan haksızlık takımın moral ve motivasyonunu bu maça bozuk bir şekilde çıkmasına sebep olmuş gibi..

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıDua Sare:

Siyahi futbolcular çok bencil oynuyorlar. Kaleyi gören şut çekiyor ve sadece geriden çıkarken paslaşıyorlar. Böyle futbola ancak küçük takımları zar zor yenerlerler. Şampiyonlar Ligi'nde olsalar bir puan bile hayel.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıYok canım:

GS adamlarda moral mi bıraktı. Var ne işe yarıyor böyle hataları görmezden gelerek. Eskiden Arif ayağı takılır penaltı alırdı hadi o zaman fetö vardı. Şimdi niye böyle

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İbrahim Tatlıses'ten ortalığı karıştıracak fotoğraf! 'Evlat bu' deyip diğerlerini yok saydı

Ortalığı karıştıracak fotoğraf! "Evlat bu" deyip diğerlerini yok saydı
Fethiye'de acı olay: Dedesinin çarptığı 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Kahreden olay! 2 yaşındaki torununun katili oldu
Mehmet Akif Ersoy'un eski eşi Pınar Erbaş'a mesaj yağıyor! Herkes aynı şeyi yazdı

Ersoy'un eski eşi Pınar Erbaş'a mesaj yağıyor! Herkes aynı şeyi yazdı
Malatya'da akran zorbalığı iddiası: 13 yaşındaki çocuk intihara teşebbüs etti

Küçücük çocuk, okuldaki kabusun ardından intihara kalkıştı
Bakan Kacır milli sensör MİHAL'i meclis kürsüsünden tanıttı

Bakan Kacır meclis kürsüsünden duyurdu: Vermediler, biz ürettik
İbrahim Tatlıses'ten ortalığı karıştıracak fotoğraf! 'Evlat bu' deyip diğerlerini yok saydı

Ortalığı karıştıracak fotoğraf! "Evlat bu" deyip diğerlerini yok saydı
Fethiye'de acı olay: Dedesinin çarptığı 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Kahreden olay! 2 yaşındaki torununun katili oldu
Bakan Şimşek: Önümüzdeki dönemde kira artışları normalleşecek

Milyonlarca kiracıyı ilgilendiren konuda süre verdi
3 ay önce evlenen çift peş peşe öldü

3 ay önce evlenen çift peş peşe öldü
Derin göğüs dekolteli kıyafetiyle bakışları üzerine topladı! Tüm düğmeler açık

Derin göğüs dekolteli kıyafetiyle bakışları üzerine topladı
Öldürmenin cezası 45 milyon lira! Anadolu parsı o şehrimizde görüldü

Öldürmenin cezası 45 milyon lira! O şehrimizde görüldü
Özel'i ziyaret eden Ağıralioğlu'ndan 'CHP ile istişareleriniz devam edecek mi?' sorusuna bomba yanıt

Özel'i ziyaret eden Ağıralioğlu'nun sözleri görüşmeye damga vurdu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan işverenlere asgari ücret mesajı: Ellerini taşın altına koymalarını bekliyorum

Görüşmeye saatler kala Erdoğan'dan heyecanlandıran asgari ücret mesajı
Eurovision'da İsrail depremi! İpi göğüsleyen isim ödülü iade ediyor

Eurovision'da İsrail depremi! İpi göğüsleyen isim ödülü iade ediyor
title