Samsunspor Avrupa'da ilk kez kaybetti
UEFA Konferans Ligi 5. hafta maçında Samsunspor, sahasında AEK'ya 2-1 mağlup oldu. Kırmızı-beyazlılar, bu sezon Avrupa'da ilk yenilgisini alarak 10 puanda kaldı.
UEFA Konferans Ligi 5. hafta maçında Samsunspor ile AEK karşı karşıya geldi. Samsun 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan maçı AEK, 2-1'lik skorla kazandı.
SAMSUNSPOR SKORU KORUYAMADI
Samsunspor, 4. dakikada Harold Moukoudi'nin kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti ve devreyi bu skorla tamamladı. İkinci yarıya iyi başlayan konuk ekip, 52. dakikada Razvan Marin ve 63. dakikada Aboubakary Koita'nın golleriyle öne geçti ve maçı kazandı.
AVRUPA'DA İLK KEZ KAYBETTİ
Bu sonuçla birlikte Avrupa'da ilk kez kaybeden Samsunspor, 10 puanda kaldı. AEK ise bu galibiyetle birlikte 10 puana yükseldi. Konferans Ligi'nin bir sonraki maç haftasında Samsunspor, Mainz deplasmanına gidecek. AEK, sahasında Craiova'yı ağırlayacak.