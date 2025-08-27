Samsunspor, Arbnor Muja'yı Belçika'ya Kiraladı

Samsunspor, Arnavut futbolcu Arbnor Muja'yı 2025-26 sezonunun sonuna kadar Sint-Truidense V.V. takımına kiraladığını açıkladı. Muja, Samsunspor'da 50 maçta 4 gol kaydetti.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, Arnavut futbolcu Arbnor Muja'yı Belçika'nın Sint-Truidense V.V. takımına kiraladı.

Kırmızı-beyazlı kulüp açıklamasında, 26 yaşındaki Muja'yı 2025-26 sezonunun sonuna kadar Sint-Truidense V.V. takımına kiraladığını duyurdu.

Arnavut sol kanat oyuncusu Muja, Samsunspor formasıyla çıktığı 50 maçta 4 gol attı.

Kaynak: AA / İlyas Gün - Spor
