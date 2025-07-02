Samsunspor, Antoine Makoumbou ile 4 Yıllık Sözleşme İmzaladı
Samsunspor, Kongo Milli Takımı'nın orta saha oyuncusu 26 yaşındaki Antoine Makoumbou ile 4 yıllık sözleşme imzaladı. Kulüp başkanı Yüksel Yıldırım'ın da katıldığı imza töreninde, Makoumbou'nun yeni sezon için katkı sağlayacağı vurgulandı.
Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, orta saha oyuncusu Antoine Makoumbou ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.
Kongo Milli Takımı formasını da giyen 26 yaşındaki futbolcu, Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım'ın da katıldığı törende kendisini kırmızı-beyazlı renklere bağlayan imzayı attı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Makoumbou, Atatürk'lü arma için sahada olacak ve yeni sezonun gücüne güç katacak" ifadelerine yer verildi.
Makoumbou'ya yeni yolculuğunda başarılar dilenirken, Samsunspor'un 2025-2026 sezonu kadro yapılanması kapsamında transfer çalışmalarına devam ettiği belirtildi. - SAMSUN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor