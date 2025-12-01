Haberler

Samsunspor, Alanyaspor'u 1-0 Önde Tamamladı

Güncelleme:
Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Samsunspor, Alanyaspor ile karşı karşıya geldi. İlk yarıda Musaba'nın golüyle ev sahibi ekip 1-0 önde tamamladı.

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Samsunspor, sahasında Alanyaspor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

5. dakikada Tomasson'un penaltı noktasına ortasında Musaba'nın şutunda top direğin sağından az farkla auta çıktı.

15. dakikada Zeki'nin ceza sahasına ortasında Musaba'nın şutunda top filelerle buluştu. 1-0

27. dakikada Hagi'nin kullandığı serbest vuruşta Ui-Jo'nun dokunduğu topu kaleci Okan Kocuk, güçlükle kurtardı.

42. dakikada Ndiaye'nin pasında ceza sahası karşısından kaleye sert vuran Holse'nin şutunda top yandan auta çıktı.

45+1. dakikada ceza sahası girişinde topu önünde bulunan Makouta'nın şutunda meşin yuvarlak direğin solundan az farkla auta gitti.

Stat: 19 Mayıs

Hakemler: Kadir Sağlam, Kerem Ersoy, Mehmet Salih Mazlum

Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Toni Borevkovic, Rick van Drongelen, Logi Tomasson, Eyüp Aydın, Antoine Makoumbou, Carlo Holse, Emre Kılınç, Anthony Musaba, Cherif Ndiaye

Yedekler: Albert Posiadala, Efe Üstün, Joe Mendes, Soner Gönül, Yunus Emre Çift, Soner Aydoğdu, Polat Yaldır, Marius Mouandilmadji, Tahsin Bülbül

Teknik Direktör: Thomas Reis

Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Nuno Lima, Fidan Aliti, Ümit Akdağ, Florent Hadergjonaj, Ruan Duarte, Fatih Aksoy, Gaius Makouta, Elia Meschack, Ianis Hagi, Ui-jo Hwang

Yedekler: Mert Bayram, Paulo Victor, Batuhan Yavuz, Baran Moğultay, Efecan Karaca, İbrahim Kaya, Semih Doğanay, Steve Mounie, Güven Yalçın, Uchenna Ogundu

Teknik Direktör: Joao Pereira

Gol: Musaba (dk.15) (Samsunspor)

Sarı kartlar: Emre Kılınç, Eyüp (Samsunspor) - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
