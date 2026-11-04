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Samsunspor'a Konyaspor maçı öncesi Vali Tavlı ve gaziler destek verdi

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Samsunspor'a Konyaspor maçı öncesi Vali Tavlı ve gaziler destek verdi Haber Videosunu İzle
Samsunspor'a Konyaspor maçı öncesi Vali Tavlı ve gaziler destek verdi
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Samsun Valisi Orhan Tavlı ve gaziler, Samsunspor'un Nuri Asan Tesisleri'ndeki antrenmanını ziyaret ederek Konyaspor maçı öncesi başarı diledi. Kaptan Emre Kılınç, zor durumdan çıkmak için 1 galibiyete ihtiyaçları olduğunu belirterek destek için teşekkür etti.

Samsun Valisi Orhan Tavlı ve gaziler, Samsunspor antrenmanını ziyaret ederek futbolcu ve teknik heyete başarılar diledi.

Trendyol Süper Lig'de art arda kötü sonuçlar alan Samsunspor'u, Samsun Valisi Orhan Tavlı ve gaziler antrenmanda ziyaret etti. İl Spor Güvenlik Kurulu üyeleriyle birlikte Nuri Asan Tesisleri'ne gelen Vali Tavlı ve beraberindeki heyet, Samsunspor yönetimiyle görüştükten sonra antrenman sahasına gelerek Teknik Direktör Nenad Bjelica, Kaptan Emre Kılınç ve futbolculara antrenman başlamadan önce başarı diledi. Türkiye Muharip Gaziler Derneği Samsun Şube Başkanı Ahmet Diril ve yönetim kurulu üyeleri ise Emre Kılınç'a gazilerle alakalı flama hediye etti.

Futbolculara ve teknik heyete Konyaspor maçı öncesi başarılar dileyen Vali Orhan Tavlı, "Takımın havası yavaş yavaş oluşuyor. Tüm Samsun sizin yanınızda. Allah sakatlık vermesin. Başarılar diliyoruz" dedi.

Desteklerinden dolayı Vali Tavlı ve beraberindeki heyete teşekkür eden Emre Kılınç ise, "Dualarınıza muhtacız. Geldiğiniz için çok teşekkür ederiz. Her zaman bekleriz. Bu zor durumdan çıkmak için 1 galibiyete ihtiyacımız var. Bunun için hep birlikte çalışıyoruz. Sizlerin de dualarıyla bu durumdan çıkmak istiyoruz. Desteğiniz için teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Antrenmandan notlar

Kırmızı-beyazlılar, cumartesi günü oynanacak Konyaspor maçı öncesi hazırlıklarını Nuri Asan Tesisleri'nde Teknik Direktör Nenad Bjelica yönetiminde sürdürdü. Sakatlıkları bulunan Celil Yüksel ve Fatih Kaya'nın katılmadığı antrenman, ısınma hareketleri, rondo ve taktik çalışmanın ardından sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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