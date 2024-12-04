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Samsunspor'a büyük şok: Kendi sahalarında 3. Lig takımına elendiler

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Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur maçında Süper Lig'de 3. sırada bulunan Samsunspor, evinde TFF 3. Lig ekibi 52 Orduspor'a 4-2 yenilerek kupaya veda etti.

Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur maçında Thomas Reis'ın ekibi Samsunspor, evinde Cahit Erçevik'in yönetimindeki TFF 3. Lig ekibi 52 Orduspor'a 4-2 yenilerek kupaya veda etti.

Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan maçın normal süresi 2-2 bitti ve uzatmalarda 52 Orduspor 4-2 kazanmayı bildi. 52 Orduspor'un gollerini 16. dakikada Harun Özcan, 79. dakikada penaltıdan Yusuf Atasoy, 96. dakikada Yunus Köse ve 106. dakikada Nevzat Bilen kaydetti.

Samsunspor'un gollerini ise 25. dakikada penaltıdan Ercan Kara ve 41. dakikada Soner Aydoğdu kaydetti. Öte yandan Samsunspor'da Yunus Emre Çift, 78. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Bu sonuçla birlikte 52 Orduspor kupada 5. tura yükselen ekip olurken, Süper Lig'de 3. sırada bulunan Samsunspor kupaya 4. turda veda etmiş oldu.

Samsunspor'a büyük şok: Kendi sahalarında 3. Lig takımına elendiler
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (4)

Haber Yorumlarısuskun çocuk null:

sen gel okyanusu geç derede boğul

Yorum Beğen14
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Haber YorumlarıHamit Gündoğdu:

Samsunsporun rakibini tanımayan birisi premier lig takımı der..ve öylede oynadı 52 orduspor..hele bir 4. gol varki kolay kolay hafızalardan çıkmayacak ve dünyada ise bu golü atacak 10 tane ayak çıkmaz..

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Haber YorumlarıMurat Vural:

Göz göre göre satılmış bir maç . Samsunspor yazıklar olsun size. Bu maçı kaça verdiniz .

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Haber YorumlarıHakan Çakır:

Lige asılacak. Boş yapmayın

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