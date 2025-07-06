Samsunspor, 60. Yıl Kutlamalarını Transfer Müjdeleriyle Taçlandırıyor

Samsunspor, 60. Yıl Kutlamalarını Transfer Müjdeleriyle Taçlandırıyor
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Samsunspor Kulübü Başkanı Yüksel Yıldırım, Portekizli sağ bek Joe Mendes ile anlaşma sağlandığını duyurdu. Taraftara heyecan verici transfer müjdeleri verilmeye devam ediliyor.

Samsunspor'da 60. yıl kutlamaları taraftara transfer müjdeleriyle taçlanıyor. Kulüp Başkanı Yüksel Yıldırım, Portekizli sağ bek Joe Mendes ile anlaşmaya varıldığını sosyal medya hesabından duyurdu.

"Joe Mendes ile her konuda anlaştık"

Başkan Yıldırım paylaşımında, "Manavdan güzel haberler gelmeye devam ediyor Büyük Samsunspor taraftarına. An itibarıyla Joe Mendes ile her konuda anlaştık. Hayırlı olsun! 60. Yıl hediyeleri birer birer gelmeye devam ediyor" ifadelerini kullandı.

"Favori meyveniz de inşallah pek yakında yola çıkacak"

Taraftarı heyecanlandıran açıklamanın sonunda ise bir başka transferin sinyali verildi: "Favori meyveniz de inşallah pek yakında yola çıkacak."

Kırmızı-beyazlı ekipte transfer çalışmalarının önümüzdeki günlerde hız kazanması bekleniyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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