Samsunspor 60 yaşında

Samsunspor'un 60. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla çelenk sunma töreni yapıldı.

30 Haziran 1965 yılında kurulan Samsunspor'un 60. kuruluş yıl dönümü sebebiyle İlkadım ilçesinde bulunan Onur Anıtı'nda tören düzenlendi. Samsunspor Futbol Kulübü A.Ş. Başkan Vekili Veysel Bilen'in, Onur Anıtı'na çelenk koymasıyla başlayan tören, akabinde saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı okunmasıyla devam etti.

Burada bir konuşma yapan Veysel Bilen, "Kulübümüzün 60. yıl dönümü etkinliklerinin başlangıcı olarak hem kuruluş yıl dönümümüzü kutlamak hem geçmiş dönemde aramızdan ayrılan futbol şehitlerimizi anmak ve 1 yıl boyunca sürecek 60. yıl etkinliklerinin ilk organizasyonunu gerçekleştirmiş olduk. Yağmura rağmen burada bulunan katılımcılara teşekkür ediyoruz. Umuyoruz bu 60. yıl etkinliklerini Samsunlularla etkili bir şekilde kutlamış olacağız. Bu kulüpte emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum" dedi.

Tören toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi. - SAMSUN