Samsunspor 2025-2026 Sezonu Hazırlıklarına Hızla Devam Ediyor

Samsunspor 2025-2026 Sezonu Hazırlıklarına Hızla Devam Ediyor
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Samsunspor, yeni sezon öncesi Nuri Asan Tesisleri'nde Teknik Direktör Thomas Reis yönetiminde çift antrenman yaparak 2025-2026 sezonu hazırlıklarına devam ediyor. Futbolcular, fiziksel ve taktiksel hazırlıklarını yoğun bir tempoyla sürdürüyor.

Samsunspor, 2025-2026 sezonu hazırlıklarına tüm hızıyla devam ediyor. Kırmızı-beyazlı ekip, Nuri Asan Tesisleri'nde Teknik Direktör Thomas Reis yönetiminde günü çift antrenmanla geçiriyor.

Yeni sezon öncesi çalışmalarını sürdüren takımda futbolcular, sabah ve akşam olmak üzere iki ayrı antrenman programına tabi tutuluyor. Teknik ekip, kamp döneminde oyuncuların fiziksel ve taktiksel hazırlıklarını yoğun bir tempoyla sürdürüyor. Hazırlık kampının Samsun etabının ardından takımın farklı bölgelerde yapacağı hazırlık maçları ve kamplarla çalışmalarını sürdüreceği öğrenildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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